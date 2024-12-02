Шольц впервые за 2,5 года приехал в Киев на переговоры с Зеленским

Немецкий канцлер Олаф Шольц прибыл в Киев, чтобы провести переговоры с Владимиром Зеленским. Об этом сообщает агентство DPA.

Немецкий лидер не бывал на Украине до этого около двух с половиной лет. Последний его визит состоялся в июне 2022 года, тогда компанию ему составил французский президент Эмманюэль Макрон.