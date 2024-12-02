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2 декабря, 07:04

Шольц впервые за 2,5 года приехал в Киев на переговоры с Зеленским

Немецкий канцлер Олаф Шольц прибыл в Киев, чтобы провести переговоры с Владимиром Зеленским. Об этом сообщает агентство DPA.

Немецкий лидер не бывал на Украине до этого около двух с половиной лет. Последний его визит состоялся в июне 2022 года, тогда компанию ему составил французский президент Эмманюэль Макрон.

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Напомним, что пару недель назад Шольц впервые за два года побеседовал с президентом России Владимиром Путиным. Они говорили по телефону около одного часа. Тогда канцлер призвал к переговорам с Киевом, а спустя несколько дней поделился подробностями беседы и с Зеленским.

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Shutterstock / FOTODOM / Juergen Nowak

Владимир Озеров
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