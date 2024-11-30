Германия не должна подвергать свою безопасность риску, предъявляя ультиматумы России, заявил канцлер страны Олаф Шольц в своей первой предвыборной речи на конференции Социал-демократической партии, посвященной его кандидатуре.

Он обратил внимание на намерение Фридриха Мерца предъявить ультиматум ядерной державе — России, напомнив, что политик открыто заявил в бундестаге о том, что если президент России Владимир Путин не исполнит желания Германии, то с завтрашнего дня немецкие крылатые ракеты будут пущены далеко вглубь территории РФ.

«Я могу только сказать — осторожно! Нельзя играть в »русскую рулетку« с безопасностью Германии», — заявил Шольц.

Действующий глава правительства призвал продолжать поддержку Украины, при этом избегая непосредственного участия Германии в конфликте. Канцлер также отметил испытание новой российской ракеты «Орешник», которая, по его словам, превосходит все ранее использовавшиеся виды вооружения в данном конфликте.

Кстати, Шольц уже с тревогой высказывался о русском «Орешнике». Использование Россией гиперзвуковой ракеты «Орешник» для атаки на завод «Южмаш» в Днепропетровске стало «угрожающей эскалацией», отметил канцлер Германии. По его словам, это подчёркивает, насколько серьёзной остается ситуация в продолжающемся конфликте.