Олаф Шольц призвал не играть в «русскую рулетку» через ультиматумы Москве
Германия не должна подвергать свою безопасность риску, предъявляя ультиматумы России, заявил канцлер страны Олаф Шольц в своей первой предвыборной речи на конференции Социал-демократической партии, посвященной его кандидатуре.
Он обратил внимание на намерение Фридриха Мерца предъявить ультиматум ядерной державе — России, напомнив, что политик открыто заявил в бундестаге о том, что если президент России Владимир Путин не исполнит желания Германии, то с завтрашнего дня немецкие крылатые ракеты будут пущены далеко вглубь территории РФ.
«Я могу только сказать — осторожно! Нельзя играть в »русскую рулетку« с безопасностью Германии», — заявил Шольц.
Действующий глава правительства призвал продолжать поддержку Украины, при этом избегая непосредственного участия Германии в конфликте. Канцлер также отметил испытание новой российской ракеты «Орешник», которая, по его словам, превосходит все ранее использовавшиеся виды вооружения в данном конфликте.
Кстати, Шольц уже с тревогой высказывался о русском «Орешнике». Использование Россией гиперзвуковой ракеты «Орешник» для атаки на завод «Южмаш» в Днепропетровске стало «угрожающей эскалацией», отметил канцлер Германии. По его словам, это подчёркивает, насколько серьёзной остается ситуация в продолжающемся конфликте.
Следует напомнить, что 21 ноября Вооружённые Силы Российской Федерации применили новую ракету в ответ на удары ВСУ по нашей территории западными дальнобойными снарядами. Президент России Владимир Путин отметил, что речь идет о современной системе средней дальности «Орешник». Эти ракеты способны поражать цели со скоростью 10 махов (2,5-3 километра в секунду) и не могут быть перехвачены существующими системами противовоздушной обороны.
ТАСС / photothek.de/ Thomas Imo