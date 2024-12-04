Шольц отказал Зеленскому в двух главных просьбах, и визит в Киев его не переубедил

Канцлер Германии Олаф Шольц после своего визита в Киев вновь подтвердил, что не позволит наносить удары вглубь территории России и не будет поставлять Украине крылатые ракеты Taurus. По словам политика, он намерен «делать всё возможное, чтобы избежать эскалации конфликта между Россией и НАТО».

«С моей точки зрения, мои решения остаются верными: мы не будем разрешать использование опасного оружия, которое мы предоставили, для ударов по российской территории. Это также касается крылатых ракет», — сказал Шольц, выступая с правительственным заявлением в Бундестаге.