«Орешник» (ракета)
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4 декабря, 12:46

Шольц отказал Зеленскому в двух главных просьбах, и визит в Киев его не переубедил

Шольц заявил, что не разрешит наносить удары вглубь России и не поставит Taurus

Канцлер Германии Олаф Шольц после своего визита в Киев вновь подтвердил, что не позволит наносить удары вглубь территории России и не будет поставлять Украине крылатые ракеты Taurus. По словам политика, он намерен «делать всё возможное, чтобы избежать эскалации конфликта между Россией и НАТО».

«С моей точки зрения, мои решения остаются верными: мы не будем разрешать использование опасного оружия, которое мы предоставили, для ударов по российской территории. Это также касается крылатых ракет», — сказал Шольц, выступая с правительственным заявлением в Бундестаге.

Он призвал сохранять спокойствие при принятии решений о поддержке Киева.

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Напомним, 2 декабря Олаф Шольц в первый за 2,5 года раз посетил Киев, чтобы встретиться с Владимиром Зеленским. Немецкая пресса полагает, что его визит был запланирован ещё в начале ноября, до развала правящей коалиции ФРГ. Цель поездки состояла в том, чтобы оценить настрой лидера киевского режима на завершение конфликта.

Обложка ©

dpa/picture-alliance

Марина Фещенко
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