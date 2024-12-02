Памперсы или порошок: Российские законодатели предположили, что было в чемодане Шольца
Рогозин предположил, что Шольц привёз в Киев памперсы на случай удара «Орешника»
Олаф Шольц прибыл в Киев с металлическим чемоданом. Обложка © ТАСС / picture-alliance / DPA / Kay Nietfeld
В Совете Федерации и ГД предположили, что в загадочном металлическом чемоданчике в руках прибывшего в Киев канцлера Германии Олафа Шольца могли храниться памперсы. Об этом в личном телеграм-канале рассказал пообщавшийся на этот счёт с российскими законодателями журналист Кремлёвского пула Александр Юнашев.
«Конечно же, всех заинтересовал этот загадочный серебристый чемоданчик в руках канцлера. С такими ходят либо инкассаторы, либо визажисты. Я решил поинтересоваться у наших парламентариев — что же мог привезти в Киев герр Шольц. Сенатор от Запорожья Дмитрий Рогозин предположил, что там «памперсы на случай очередного прилёта «Орешника», — пишет он.
В свою очередь, руководитель Комитета ГД по обороне Андрей Картаполов подметил, что в таком маленьком чемодане подгузники носить неудобно. Его предположение такое: внутри либо листовки с призывом сдаваться на милость победителя, или же солидный объём некоего белого порошка.