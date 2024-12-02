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2 декабря, 18:24

Памперсы или порошок: Российские законодатели предположили, что было в чемодане Шольца

Рогозин предположил, что Шольц привёз в Киев памперсы на случай удара «Орешника»

Олаф Шольц прибыл в Киев с металлическим чемоданом. Обложка © ТАСС / picture-alliance / DPA / Kay Nietfeld

Олаф Шольц прибыл в Киев с металлическим чемоданом. Обложка © ТАСС / picture-alliance / DPA / Kay Nietfeld

В Совете Федерации и ГД предположили, что в загадочном металлическом чемоданчике в руках прибывшего в Киев канцлера Германии Олафа Шольца могли храниться памперсы. Об этом в личном телеграм-канале рассказал пообщавшийся на этот счёт с российскими законодателями журналист Кремлёвского пула Александр Юнашев.

«Конечно же, всех заинтересовал этот загадочный серебристый чемоданчик в руках канцлера. С такими ходят либо инкассаторы, либо визажисты. Я решил поинтересоваться у наших парламентариев — что же мог привезти в Киев герр Шольц. Сенатор от Запорожья Дмитрий Рогозин предположил, что там «памперсы на случай очередного прилёта «Орешника»,пишет он.

В свою очередь, руководитель Комитета ГД по обороне Андрей Картаполов подметил, что в таком маленьком чемодане подгузники носить неудобно. Его предположение такое: внутри либо листовки с призывом сдаваться на милость победителя, или же солидный объём некоего белого порошка.

Милонов раскрыл Life.ru тайну железного чемоданчика в руках Шольца в Киеве
Милонов раскрыл Life.ru тайну железного чемоданчика в руках Шольца в Киеве

Напомним, что Олаф Шольц сегодня прибыл в Киев для переговоров с Владимиром Зеленским. По мнению немецких СМИ, эта поездка была запланирована ещё в начале ноября, до того как развалилась правящая коалиция, а её цель состоит в оценке желания и готовности Владимира Зеленского к завершению конфликта.

Юрий Лысенко
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