«Конец светофора»: В ФРГ призвали к новому политическому началу после развала правящей коалиции

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер отправил в отставку главу немецкого Министерства финансов Кристиана Линднера, а также министра юстиции Марко Бушмана и министра образования Беттину Штарк-Ватцингер. Об этом пишет издание Spiegel.

«Федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер удовлетворил просьбу федерального канцлера Олафа Шольца и официально отстранил от должности министра финансов Кристиана Линднера», — сказано в материале.

Конец правления Свободной демократической партии (СвДП), социал-демократов (СДПГ) и «Зелёных» ознаменует освобождение Германии. Так политический кризис в ФРГ прокомментировали в соцсетях сопредседатели партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла и Алиса Вайдель.

«Конец светофора (по цветам партий в коалиции — красному, жёлтому и зелёному, — Прим. Life.ru) — это освобождение для нашей страны. Конец самопровозглашённой «коалиции прогресса», которая большими шагами вела Германию к экономической пропасти, был более чем назревшим», — говорится в их совместном заявлении.