«Конец светофора»: В ФРГ призвали к новому политическому началу после развала правящей коалиции
Президент Германии Штайнмайер подписал отставку главы Минфина Линднера
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер отправил в отставку главу немецкого Министерства финансов Кристиана Линднера, а также министра юстиции Марко Бушмана и министра образования Беттину Штарк-Ватцингер. Об этом пишет издание Spiegel.
«Федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер удовлетворил просьбу федерального канцлера Олафа Шольца и официально отстранил от должности министра финансов Кристиана Линднера», — сказано в материале.
Конец правления Свободной демократической партии (СвДП), социал-демократов (СДПГ) и «Зелёных» ознаменует освобождение Германии. Так политический кризис в ФРГ прокомментировали в соцсетях сопредседатели партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла и Алиса Вайдель.
«Конец светофора (по цветам партий в коалиции — красному, жёлтому и зелёному, — Прим. Life.ru) — это освобождение для нашей страны. Конец самопровозглашённой «коалиции прогресса», которая большими шагами вела Германию к экономической пропасти, был более чем назревшим», — говорится в их совместном заявлении.
Крупалла и Вайдель убеждены, что Германии нужно новое политическое начало после «месяцев застоя и бесчисленных сеансов эгоцентричной терапии», чтобы вывести немецкую экономику из кошмарного кризиса, в котором её утопили «идеологизированные» действия коалиции. А Олаф Шольц, по их мнению, должен немедленно запросить вотум доверия, чтобы провести новые выборы уже в январе.
Напомним, вчера Олаф Шольц отправил в отставку главу Минфина Кристина Линднера. После этого правящая коалиция, которую в народе назвали «Светофор», начала трещать по швам. Канцлер допустил, что запросит у граждан вотум доверия его Правительству уже в январе. Сегодня стало известно, что Линднера заменит нынешний вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек.
ТАСС / EPA / Filip Singer