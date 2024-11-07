Курс на Россию: Почему Бундестагу грозит роспуск и как Шольцу спастись от изгнания с позором

В Германии партия премьер-министра Олафа Шольца может лишиться власти, уступив политикам, которые будут ориентированы на национальные интересы страны без оглядки на США. Об этом Life.ru рассказал депутат Госдумы Андрей Свинцов, комментируя заявление президент Германии Франк-Вальтера Штайнмайера о готовности распустить бундестаг и провести досрочные парламентские выборы в ФРГ.

Это абсолютно нормальная политическая игра. Как только президентом США стал Дональд Трамп, у огромного числа европейских политиков пришло сознание, что больше обманывать своих избирателей не получится. Американцы дали пример всему миру, что, да, какое-то время вы можете обманывать своих граждан, своих избирателей, фальсифицировать выборы, но это не бесконечно Андрей Свинцов депутат Госдумы

По его словам, американский избиратель «пинком под зад» выгнал демократическую партию от власти, не поддержав её выдвиженца Камалу Харрис. Поэтому теперь у руля в США на долгие годы останутся республиканцы. Не легче обстоят дела и у европейских политиков, продолжил депутат. По всей Восточной Европе выигрывают на выборах партии, ориентированные на национальные интересы. В той же Германии партия премьер-министра страны Олафа Шольца оказалась в затруднительном положении.

«То есть всё, для Шольца и его партии это финал. Так же, как для демократов в Америке, это ближайшие 10-15, может быть, 20 лет, всё, партия Шольца и сам Шольц из политики полностью будут вычеркнуты и с позором изгнаны. Поэтому да, будут в Германии перевыборы, придут национально ориентированные партии», — предположил депутат.