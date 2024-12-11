Шольц запросил вотум доверия в Бундестаге

Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт сообщил, что канцлер Германии Олаф Шольц направил в Бундестаг письменное заявление о вотуме доверия правительству.

«В соответствии со статьей 68 Основного закона прошу вынести на голосование вопрос о доверии мне. Я намерен сделать заявление по этому поводу до голосования в понедельник, 16 декабря 2024 года», — указано в заявлении.

На 16 декабря уже запланированы дебаты в бундестаге по вотуму доверия. Они состоятся в 13:00 (15:00 мск).