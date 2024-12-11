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Регион
11 декабря, 14:36

Шольц запросил вотум доверия в Бундестаге

Шольц подал в Бундестаг запрос на проведение вотума доверия своему правительству

Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт сообщил, что канцлер Германии Олаф Шольц направил в Бундестаг письменное заявление о вотуме доверия правительству.

«В соответствии со статьей 68 Основного закона прошу вынести на голосование вопрос о доверии мне. Я намерен сделать заявление по этому поводу до голосования в понедельник, 16 декабря 2024 года», — указано в заявлении.

На 16 декабря уже запланированы дебаты в бундестаге по вотуму доверия. Они состоятся в 13:00 (15:00 мск).

Ранее Олаф Шольц ответил на критику по поводу своего разговора с Путиным. По его мнению, отказ от диалога показал бы слабость ФРГ и Евросоюза. Телефонный разговор состоялся 15 ноября по инициативе немецкой стороны. Шольц заявил Путину, что конфликт на Украине необходимо завершить, и призвал к переговорам для установления «справедливого и прочного мира».

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Shutterstock / FOTODOM / Juergen Nowak

Полина Никифорова
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