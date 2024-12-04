В бундестаге вынудили Шольца оправдываться за звонок Путину
Шольц заявил, что для ФРГ и ЕС было бы абсурдом не вести разговоров с Путиным
Во время выступления в бундестаге канцлер ФРГ Олаф Шольц был вынужден ответить на критику в свой адрес после недавнего телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным. Он заявил, что отказ разговаривать с российским лидером показал бы политическую слабость ФРГ и Евросоюза.
«Все знают, что было бы абсурдом и признаком невероятной политической слабости, если бы мы в Германии и Европе просто ждали, пока такие телефонные разговоры ведёт кто-то другой, а мы бы просто комментировали новости из телевизора», — передаёт Reuters слова Шольца.
Канцлер Германии также акцентировал внимание на огромной разнице между его собственным подходом и подходом Путина к оценке украинского кризиса.
Напомним, что 15 ноября между канцлером ФРГ и президентом России состоялся телефонный разговор по инициативе немецкой стороны. Шольц заявил Путину, что конфликт на Украине необходимо завершить, и призвал к переговорам для установления «справедливого и прочного мира». Шольц пообещал Владимиру Зеленскому, что не станет обсуждать Украину с российским лидером, но, очевидно, обманул. Позже канцлер Германии заверил, что собирается вновь позвонить Путину, но никаких сроков названо не было. Зеленский назвал звонок Шольца «ящиком Пандоры» и начал опасаться, что его примеру последуют и другие лидеры.
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