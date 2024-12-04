В бундестаге вынудили Шольца оправдываться за звонок Путину

Во время выступления в бундестаге канцлер ФРГ Олаф Шольц был вынужден ответить на критику в свой адрес после недавнего телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным. Он заявил, что отказ разговаривать с российским лидером показал бы политическую слабость ФРГ и Евросоюза.

«Все знают, что было бы абсурдом и признаком невероятной политической слабости, если бы мы в Германии и Европе просто ждали, пока такие телефонные разговоры ведёт кто-то другой, а мы бы просто комментировали новости из телевизора», — передаёт Reuters слова Шольца.