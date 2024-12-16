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16 декабря, 13:40

«Не со мной»: Шольц назвал условие для прекращения помощи Украине

Шольц заявил, что ФРГ не будет помогать Киеву в ущерб собственной безопасности

Канцлер Германии Олаф Шольц. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Канцлер Германии Олаф Шольц. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

На заседании Бундестага канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия не будет помогать Киеву в ущерб собственной безопасности. Именно поэтому, по его словам, Берлин отказался от передачи Украине крылатых ракет Taurus. Кроме того, политик уточнил, что страна не планирует отправлять в поддержку киевского режима своих военных.

«<...> Мы не будем делать ничего, что поставит на кон нашу собственную безопасность. И поэтому мы не поставляем крылатые ракеты, дальнобойное оружие, которым можно бить вглубь российской территории, и мы совершенно точно не будем направлять немецких солдат на эту войну. Не со мной как канцлером», — сообщил канцлер ФРГ на заседании, посвящённом обсуждению вопроса о вотуме доверия главе правительства.

При этом Шольц отметил, что Германия остаётся страной, которая оказывает наибольшую поддержку Украине в Европе. По его словам, он хочет, чтобы так это и оставалось, однако жертвовать собственной безопасностью в ФРГ не готовы.

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Напомним, ранее партия канцлера ФРГ официально решила отказаться от поставок Киеву ракет Taurus. В программе Социал-демократической партии Германии (СДПГ) говорится о приверженности поддержке Украины. При этом там считают, что ФРГ и НАТО не должны отправлять Киеву дальнобойное оружие, чтобы не становиться участниками конфликта. Сам глава немецкого правительства проявляет завидное упорство в двух вопросах — в продолжении поддержки Украины и в отказе передавать Киеву дальнобойные ракеты Taurus. Шольц заявил, что решение канцлера на этот счёт пересматриваться не будет. Правда кандидат на пост Роберт Хабек уже заявил, что в случае своей победы на выборах отправит лидерам киевского режима этот вид вооружений.

Алена Пенчугина
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