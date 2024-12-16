«Не со мной»: Шольц назвал условие для прекращения помощи Украине

На заседании Бундестага канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия не будет помогать Киеву в ущерб собственной безопасности. Именно поэтому, по его словам, Берлин отказался от передачи Украине крылатых ракет Taurus. Кроме того, политик уточнил, что страна не планирует отправлять в поддержку киевского режима своих военных.

«<...> Мы не будем делать ничего, что поставит на кон нашу собственную безопасность. И поэтому мы не поставляем крылатые ракеты, дальнобойное оружие, которым можно бить вглубь российской территории, и мы совершенно точно не будем направлять немецких солдат на эту войну. Не со мной как канцлером», — сообщил канцлер ФРГ на заседании, посвящённом обсуждению вопроса о вотуме доверия главе правительства.