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Регион
15 декабря, 16:45

Партия Шольца официально откажется от поставок Киеву ракет Taurus

В программе социал-демократов ФРГ пропишут отказ от поставок Киеву ракет Taurus

Социал-демократическая партия Германия (СДПГ), которую представляет действующий канцлер ФРГ Олаф Шольц, в предвыборной программе укажет положение об отказе поставлять Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus. Об этом со ссылкой на проект сообщает медиагруппа Funke.

В программе СДПГ говорится о приверженности поддержке Украины. При этом социал-демократы считают, что ФРГ и НАТО не должны отправлять Киеву дальнобойное оружие, чтобы не становиться участниками конфликта.

«Поэтому мы поддерживаем решение Шольца не поставлять крылатые ракеты Taurus из запасов Бундесвера», — цитирует медиагруппа выдержки из программы.

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Напомним, глава немецкого правительства Олаф Шольц проявляет завидное упорство в двух вопросах — в продолжении поддержки Украины и в отказе передавать Киеву дальнобойные ракеты Taurus. Кабмин ФРГ заявил, что решение канцлера на этот счёт пересматриваться не будет. Правда кандидат на пост Шольца Роберт Хабек уже заявил, что в случае своей победы на выборах отправит Украине этот вид вооружений. Действующий канцлер в ответ на это напомнил, что «у Германии есть принципы» и ВСУ нельзя передавать Taurus.

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Shutterstock / FOTODOM / Flying Camera

Юрий Лысенко
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