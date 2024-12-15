Партия Шольца официально откажется от поставок Киеву ракет Taurus

Социал-демократическая партия Германия (СДПГ), которую представляет действующий канцлер ФРГ Олаф Шольц, в предвыборной программе укажет положение об отказе поставлять Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus. Об этом со ссылкой на проект сообщает медиагруппа Funke.

В программе СДПГ говорится о приверженности поддержке Украины. При этом социал-демократы считают, что ФРГ и НАТО не должны отправлять Киеву дальнобойное оружие, чтобы не становиться участниками конфликта.