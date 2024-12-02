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2 декабря, 19:22

Шольц передал Путину, что Берлин будет поддерживать Киев до конца конфликта с РФ

Германия не будет сокращать военную экономическую и политическую поддержку Украины до завершения конфликта с Россией. Такое послание президенту РФ Владимиру Путину во время пресс-конференции с Владимиром Зеленским передал канцлер ФРГ Олаф Шольц, сообщает Reuters.

«Мое послание из Киева Путину: мы в этом [конфликте] надолго. Наша поддержка Украины не ослабеет. Мы будем рядом с украинским народом — столько, сколько потребуется»,пообещал глава немецкого правительства.

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Напомним, 2 декабря Олаф Шольц в первый за 2,5 года раз посетил Киев, чтобы встретиться с Владимиром Зеленским. Немецкая пресса полагает, что его визит был запланирован ещё в начале ноября, до развала правящей коалиции ФРГ. Предположительно, цель поездки в том, чтобы оценить настрой лидера киевского режима на завершение конфликта.

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Shutterstock / FOTODOM / Juergen Nowak

Юрий Лысенко
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