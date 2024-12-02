Шольц передал Путину, что Берлин будет поддерживать Киев до конца конфликта с РФ

Германия не будет сокращать военную экономическую и политическую поддержку Украины до завершения конфликта с Россией. Такое послание президенту РФ Владимиру Путину во время пресс-конференции с Владимиром Зеленским передал канцлер ФРГ Олаф Шольц, сообщает Reuters.

«Мое послание из Киева Путину: мы в этом [конфликте] надолго. Наша поддержка Украины не ослабеет. Мы будем рядом с украинским народом — столько, сколько потребуется», — пообещал глава немецкого правительства.