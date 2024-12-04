Утешительный подарок. Что известно про ИИ-дроны «мини-Taurus», которые ВСУ получат от ФРГ ФРГ вновь пообещала ВСУ апсет на фронте благодаря четырём тысячам дронов с ИИ по прозвищу «мини-Taurus». Однако, как выяснил Life.ru, новинка не станет проблемой для Армии России. 3 декабря, 21:35 Что изменят тысячи немецких ИИ-дронов «мини-Taurus» в зоне СВО. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

После очередного категорического «нет» Германии на отправку Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus Берлин решил утешить Киев уникальными беспилотниками с искусственным интеллектом HX-2 Karma от компании Helsing. Как сообщает Bild со ссылкой на источники в оборонной промышленности, дроны этого типа уже применялись боевиками ВСУ в ограниченных количествах, но на этот раз речь идёт о крупной партии в 4000 единиц. БПЛА с ИИ начнут пополнять арсенал Незалежной ограниченными сериями уже с декабря.

— Я очень рад, что именно сейчас начинается поставка этих ударных дронов с ИИ. Это оружие позволит украинским вооружённым силам наносить удары по высокоприоритетным российским военным целям — например, командным пунктам или логистическим объектам, — заявил Bild министр обороны ФРГ Борис Писториус.

Глава ведомства добавил, что якобы имел счастье лично убедиться в эффективности продукта Helsing, который военные прозвали «мини-Taurus». Такая возможность представилась ему во время одного из визитов на Украину к коллеге Рустему Умерову.

Характеристики «умных» дронов HX-2 Karma от Helsing

Конструктивно барражирующий HX-2 Karma представляет собой гибрид беспилотника самолётного типа с X-образным крылом и квадрокоптера, закреплённого горизонтально на хвостовой балке и выполняющего одновременно роль движителя и килевого оперения. Отличительная особенность дрона заключается во внедрении ИИ в навигационный и коммуникационный модули программного обеспечения для нанесения ударов в сложных боевых условиях. По заверениям осведомлённых лиц, искусственный интеллект делает БПЛА практически невосприимчивым к радиоэлектронной борьбе. Даже если связь с оператором прекращается, летательный аппарат продолжает полёт к цели, отметил в беседе с Bild один из источников.

— Дрон как бы сам анализирует местность, используя тысячи ориентиров, чтобы определить своё местоположение. Это помогает оператору сохранять курс даже в сложных погодных условиях или разрушенных зонах, — добавил он.

Беспилотник ФРГ HX-2 Karma представляет аналог нашего «Ланцета» или американского Switchblade 600. Фото © Telegram / Z операция Покровск Мирноград Селидово Гродовка

Helsing до сих пор держит точные характеристики «мини-Taurus» в секрете. Известно лишь, что дальность полёта HX-2 Karma в четыре раза превышает радиус действия остальных дронов-камикадзе ВСУ и достигает 100 километров, а тип боевой части позволяет поражать не только укрепления, но и технику. Кроме того, функционал ПО предусматривает формирование роя для выполнения скоординированных задач. Впрочем, как сообщает Army Recognition, некоторые эксперты в отраслевых кругах весьма скептически отнеслись к заявлениям о высокой точности этих БПЛА.

Россия впереди

«Умный» беспилотник HX-2 Karma — не первое «вундерваффе», которое Запад передаёт ВСУ под аккомпанемент бравурных заявлений об уникальности, передовых возможностях и шансе на апсет в конфликте. Против российских зенитно-ракетных комплексов и эшелонированной ПВО немецкая разработка бессильна. Кроме того, полностью автономной система не является, а ИИ выполняет лишь роль ассистента для помощи оператору.

Сам факт входа конфликта в эру искусственного интеллекта революцией не станет, так как Российская армия давно снабжается несколькими типами БПЛА с ИИ. Так, отечественный FPV-дрон «Русак» способен не только самостоятельно распознавать цели на поле боя, но и приоритизировать их. Нейросеть даёт беспилотнику возможность отличать пехоту, технику, артиллерию и выбирать наиболее ценную добычу. Оператору остаётся лишь дать команду на поражение. РЭБ для «Русака» также не помеха. Параллельно производитель испытывает БПЛА «Иволга» с ИИ, который имеет схожие возможности.

Регулярно в зоне СВО применяется и российский беспилотник «Молния-1» с элементами искусственного интеллекта. Аппарат может оснащаться фугасной БЧ для поражения живой силы и укреплений, а также кумулятивной БЧ для уничтожения техники. Добычей дрона становятся в том числе немецкие танки Leopard, делятся операторы. Что же до противостояния РЭБ, то в этом вопросе нет равных БПЛА на оптоволокне «Князь Вандал Новгородский». Проводная связь делает их неуязвимыми перед любыми видами радиоэлектронной борьбы. Беспилотники этого типа уже отметились «обнулением» нескольких колонн ВСУ.

Не исключено, что решение выделить Киеву тысячи HX-2 Karma может оказаться всего лишь хитрым манёвром немецких властей для банальной отсрочки отправки КР Taurus, которые давно требует украинское руководство от европейского союзника. В пользу указанной версии говорит тот факт, что истерия вокруг этого оружия обострилась на фоне заявлений прессы о решении США, Франции и Британии предоставить киевскому режиму оружейный карт-бланш для ударов вглубь России ракетами ATACMS и Storm Shadow.

Авторы Илья Пушкарев