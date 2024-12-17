Современные европейские лидеры являются ими только на словах, но не на деле. Ни о каком авторитете среди жителей и уважении среди коллег по цеху речи не идёт. Об этом заявил депутат Государственной думы Сергей Колунов в беседе с Life.ru.

По мнению политика, для Германии лидером была только экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель, которая продержалась 16 лет у власти благодаря взвешенной политике и конструктивным отношениям с Россией. А вот канцлер Шольц, уверен Колунов, заигрался и забылся, в результате чего и получил вотум недоверия от Бундестага.

На России смена руководства ФРГ не отразится никак. Мы же понимаем, что главное – отношение ко всему происходящему со стороны рядовых жителей. И они уже устали от резких заявлений немецкого руководства, устали от того, что миллиарды идут Украине, а не на улучшение жилищных условий в самой Германии Сергей Колунов Депутат Госдумы

Кроме того, немецкий бизнес сейчас не может работать в России «в белую» и несёт убытки от псевдосанкций. Политик подчеркнул, что РФ со своей стороны готова к конструктивному взаимодействию со всеми руководителями, однако не тогда, когда «об нас вытирают ноги».