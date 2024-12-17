В Госдуме объяснили, почему Олаф Шольц получил вотум недоверия от Бундестага
Депутат Колунов: Шольц заигрался и забылся, лидером Германии была только Меркель
Канцлер Олаф Шольц. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Juergen Nowak
Современные европейские лидеры являются ими только на словах, но не на деле. Ни о каком авторитете среди жителей и уважении среди коллег по цеху речи не идёт. Об этом заявил депутат Государственной думы Сергей Колунов в беседе с Life.ru.
По мнению политика, для Германии лидером была только экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель, которая продержалась 16 лет у власти благодаря взвешенной политике и конструктивным отношениям с Россией. А вот канцлер Шольц, уверен Колунов, заигрался и забылся, в результате чего и получил вотум недоверия от Бундестага.
На России смена руководства ФРГ не отразится никак. Мы же понимаем, что главное – отношение ко всему происходящему со стороны рядовых жителей. И они уже устали от резких заявлений немецкого руководства, устали от того, что миллиарды идут Украине, а не на улучшение жилищных условий в самой Германии
Кроме того, немецкий бизнес сейчас не может работать в России «в белую» и несёт убытки от псевдосанкций. Политик подчеркнул, что РФ со своей стороны готова к конструктивному взаимодействию со всеми руководителями, однако не тогда, когда «об нас вытирают ноги».
Напомним, ранее Бундестаг на внеочередном заседании вынес вотум недоверия канцлеру Олафу Шольцу. Теперь ему необходимо предложить президенту Германии распустить парламент. В течение трёх недель бундестаг должен быть распущен, после этого в стране пройдут внеочередные парламентские выборы. По предварительным данным, они состоятся 23 февраля 2025 года.