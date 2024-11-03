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3 ноября, 08:59

В Бундестаге потребовали объяснений из-за присутствия военных ФРГ на Украине

Депутаты Бундестага от «Союза Сары Вагенкнехт» выступили с требованием к Кабмину. Они просят дать разъяснение по поводу пребывания солдат ФРГ на Украине, о котором писали СМИ. Парламентарии направили Правительству письменное обращение по этому поводу,

«По нашему мнению, пребывание солдат Бундесвера на Украине и, следовательно, в зоне боевых действий <...> затрагивает вопросы международного права, касающиеся условий, при которых Федеративная Республика сама может стать стороной войны», — говорится в обращении, передаёт «Лента.ру».

В обращении парламентарии ссылаются на данные издания Business Insider, утверждавшего, что военнослужащие, в частности, выполняют задачи по подготовке ВСУ и «консультированию» Киева по поставкам оружия. Доказывая факт присутствия немецких военных на Украине, парламентарии напомнили слова главы кабмина Олафа Шольца, который ранее не раз высказывался против подобных планов.

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Ранее МО РФ сообщило об уничтожении бункера командиров украинского нацбатальона. Также смертоносный «квартет» выжег инфраструктуру военного аэродрома, топливную базу ВСУ и цех сборки ударных беспилотников.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Rokas Tenys

Мария Любицкая
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