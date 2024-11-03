В Бундестаге потребовали объяснений из-за присутствия военных ФРГ на Украине
Депутаты Бундестага от «Союза Сары Вагенкнехт» выступили с требованием к Кабмину. Они просят дать разъяснение по поводу пребывания солдат ФРГ на Украине, о котором писали СМИ. Парламентарии направили Правительству письменное обращение по этому поводу,
«По нашему мнению, пребывание солдат Бундесвера на Украине и, следовательно, в зоне боевых действий <...> затрагивает вопросы международного права, касающиеся условий, при которых Федеративная Республика сама может стать стороной войны», — говорится в обращении, передаёт «Лента.ру».
В обращении парламентарии ссылаются на данные издания Business Insider, утверждавшего, что военнослужащие, в частности, выполняют задачи по подготовке ВСУ и «консультированию» Киева по поставкам оружия. Доказывая факт присутствия немецких военных на Украине, парламентарии напомнили слова главы кабмина Олафа Шольца, который ранее не раз высказывался против подобных планов.
Ранее МО РФ сообщило об уничтожении бункера командиров украинского нацбатальона. Также смертоносный «квартет» выжег инфраструктуру военного аэродрома, топливную базу ВСУ и цех сборки ударных беспилотников.
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