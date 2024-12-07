Кандидат в канцлеры ФРГ предложила вступить в ВСУ сторонникам поставок Taurus Украине
Кандидат в канцлеры ФРГ от АдГ Вайдель призвала прекратить поставлять оружие ВСУ
Алис Вайдель. Обложка © ТАСС / ЕРА
Партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) предложила своего сопредседателя Алис Вайдель на должность канцлера страны, парламентское голосование должно состояться 23 февраля следующего года. Об этом пишет DPA со ссылкой на решение Федерального правления и главы земельных отделений партии.
«Мы хотим мира на Украине, мы не хотим поставок оружия, не хотим никаких танков, никаких ракет. Мы не хотим поставок Украине Taurus, поскольку тем самым Германия стала бы стороной конфликта», — заявила Вайдель, выступая перед прессой.
Она также резко ответила сторонникам военных поставок Киеву. По её словам, все желающие напичкать Украину крылатыми ракетами Taurus должны «оставить в покое» немецких военных и могут сами отправиться на фронт. Вайдель призвала немцев верить АдГ, потому что это «партия мира».
Напомним, действующий канцлер Германии Олаф Шольц отказался передавать Киеву ракеты Taurus. А кабмин ФРГ исключил пересмотр этого решения. Однако кандидат в канцлеры Роберт Хабек пообещал Киеву Taurus в случае своего избрания. Шольц в ответ на это заявил, что у Германии «есть принципы», и ВСУ не должны получить Taurus.