Кандидат в канцлеры ФРГ предложила вступить в ВСУ сторонникам поставок Taurus Украине

Партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) предложила своего сопредседателя Алис Вайдель на должность канцлера страны, парламентское голосование должно состояться 23 февраля следующего года. Об этом пишет DPA со ссылкой на решение Федерального правления и главы земельных отделений партии.

«Мы хотим мира на Украине, мы не хотим поставок оружия, не хотим никаких танков, никаких ракет. Мы не хотим поставок Украине Taurus, поскольку тем самым Германия стала бы стороной конфликта», — заявила Вайдель, выступая перед прессой.