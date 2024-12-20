СМИ узнали, что Шольц приедет в Москву с мирной миссией
Der Spiegel: Шольц собирается в Москву с мирной миссией
Олаф Шольц. Обложка © ТАСС/EPA/Filip Singer
Канцлер Германии Олаф Шольц якобы собирается в Москву с мирной миссией, чтобы увеличить свой политический рейтинг перед досрочными парламентскими выборами. Об этом сообщает немецкое издание Der Spiegel.
Однако канцелярия канцлера назвала это слухами.
Напомним, что в середине ноября Шольц инициировал первый за два года телефонный разговор с Владимиром Путиным. Стороны затронули вопросы по Украине и Ближнему Востоку. Позже в Кремле отметили, что политики обменялись мнениями, но никаких конкретных решений принято не было. В бундестаге звонок Шольца вызвал недовольство, канцлеру пришлось оправдываться, однако позже он заявил, что позвонит президенту РФ снова.