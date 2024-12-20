Прямая линия — 2024
Убийство генерала Кириллова
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 декабря, 16:39

СМИ узнали, что Шольц приедет в Москву с мирной миссией

Der Spiegel: Шольц собирается в Москву с мирной миссией

Олаф Шольц. Обложка © ТАСС/EPA/Filip Singer

Олаф Шольц. Обложка © ТАСС/EPA/Filip Singer

Канцлер Германии Олаф Шольц якобы собирается в Москву с мирной миссией, чтобы увеличить свой политический рейтинг перед досрочными парламентскими выборами. Об этом сообщает немецкое издание Der Spiegel.

Однако канцелярия канцлера назвала это слухами.

Шольц заявил о страхе войны с Россией и поставил Киеву новую систему ПВО
Шольц заявил о страхе войны с Россией и поставил Киеву новую систему ПВО

Напомним, что в середине ноября Шольц инициировал первый за два года телефонный разговор с Владимиром Путиным. Стороны затронули вопросы по Украине и Ближнему Востоку. Позже в Кремле отметили, что политики обменялись мнениями, но никаких конкретных решений принято не было. В бундестаге звонок Шольца вызвал недовольство, канцлеру пришлось оправдываться, однако позже он заявил, что позвонит президенту РФ снова.

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Олаф Шольц
  • Германия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar