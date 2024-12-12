Шольц решился на новый звонок Путину: «Сделаю это снова!»

Канцлер Германии Олаф Шольц признался, что хотел бы вновь созвониться с российским лидером Владимиром Путиным, хотя последний разговор «разочаровал» немецкого политика из-за твёрдой позиции Москвы по украинскому конфликту. Об этом пишет агентство DPA.

«Так и должно быть, и я сделаю это снова. Но не стоит питать иллюзий по этому поводу», — подчеркнул канцлер в беседе с журналистом.

Шольц также заверил, что не жалеет о своём предыдущем звонке Путину, потому что это якобы помогло Берлину донести до Кремля свою готовность продолжать поддерживать Киев, в том числе через поставки оружия. По мнению Шольца, ему удалось донести это до российского президента.