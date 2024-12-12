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12 декабря, 07:53

Шольц решился на новый звонок Путину: «Сделаю это снова!»

DPA: Шольц хочет созвониться с Путиным, но не питает иллюзий об итогах беседы

Канцлер Германии Олаф Шольц с российским лидером Владимиром Путиным. Фото © ТАСС / ЕРА, Александр Казаков

Канцлер Германии Олаф Шольц с российским лидером Владимиром Путиным. Фото © ТАСС / ЕРА, Александр Казаков

Канцлер Германии Олаф Шольц признался, что хотел бы вновь созвониться с российским лидером Владимиром Путиным, хотя последний разговор «разочаровал» немецкого политика из-за твёрдой позиции Москвы по украинскому конфликту. Об этом пишет агентство DPA.

«Так и должно быть, и я сделаю это снова. Но не стоит питать иллюзий по этому поводу», — подчеркнул канцлер в беседе с журналистом.

Шольц также заверил, что не жалеет о своём предыдущем звонке Путину, потому что это якобы помогло Берлину донести до Кремля свою готовность продолжать поддерживать Киев, в том числе через поставки оружия. По мнению Шольца, ему удалось донести это до российского президента.

Шольц поделился с Зеленским подробностями своего разговора с Путиным
Шольц поделился с Зеленским подробностями своего разговора с Путиным

Напомним, по инициативе Берлина разговор между Путиным и Шольцем состоялся 15 ноября, что произошло впервые с 2022 года. Стороны затронули вопросы по Украине и Ближнему Востоку. Позже в Кремле отметили, что политики обменялись мнениями, но никаких конкретных решений принято не было. А в бундестаге звонок Шольца вызвал недовольство, канцлеру пришлось оправдываться и объяснять, что беседа была необходима, чтобы показать «политическую силу» Евросоюза.

Татьяна Миссуми
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