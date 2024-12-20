Шольц заявил о страхе войны с Россией и поставил Киеву новую систему ПВО

Немецкий канцлер Олаф Шольц сообщил, что Германия поставить Украине ещё одну систему противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T. Об этом сообщает пресс-служба Правительства ФРГ.

«Ещё одна система IRIS-T, я думаю, сегодня [будет поставлена]. И ещё больше зенитных самоходных установок Gepard, которые мы предоставим со всеми боеприпасами, производство которых мы возобновили», — сказал Шольц.

Он добавил, что Берлин помог Киеву уже на 37 миллиардов евро. При этом Шольц заявил, что поставки оружия не должны привести к эскалации конфликта и войне между Россией и НАТО.