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20 декабря, 15:47

Шольц заявил о страхе войны с Россией и поставил Киеву новую систему ПВО

Шольц объявил о поставке Украине ещё одной системы ПВО IRIS-T

Шольц на фоне IRIS-T. Обложка © ТАСС / IMAGO / penofoto

Шольц на фоне IRIS-T. Обложка © ТАСС / IMAGO / penofoto

Немецкий канцлер Олаф Шольц сообщил, что Германия поставить Украине ещё одну систему противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T. Об этом сообщает пресс-служба Правительства ФРГ.

«Ещё одна система IRIS-T, я думаю, сегодня [будет поставлена]. И ещё больше зенитных самоходных установок Gepard, которые мы предоставим со всеми боеприпасами, производство которых мы возобновили», — сказал Шольц.

Он добавил, что Берлин помог Киеву уже на 37 миллиардов евро. При этом Шольц заявил, что поставки оружия не должны привести к эскалации конфликта и войне между Россией и НАТО.

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Ранее глава МИД Украины Андрей Сибига попросил у НАТО 19 систем ПВО, чтобы «пережить зиму». На совместной пресс-конференции с генсеком альянса Марком Рютте он заявил, что средства противовоздушной обороны нужны для защиты важных объектов энергетической инфраструктуры.

Никита Никонов
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