Заявления Владимира Зеленского о том, что Запад обязан представить Украине 12-15 средств ПВО в обмен на затягивание процесса по приёму в альянс, выглядят смешно, считает заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин. По его словам, даже такое количество средств противовоздушной обороны не способны уберечь Украину от возмездия, тем более, после теракта против начальника РХБЗ генерал-лейтенанта Андрея Кириллова.

Ни 12, ни 17, ни в два раза больше ПВО не смогут спасти от нашего оружия. Тем более, если мы говорим о высокотехнологичных средствах уничтожения, в частности «Кинжал» или гиперзвуковая ракета 101Х, «Искандеры» и так далее, пока что их остановить не могут современные зарубежные системы. Андрей Кошкин

С политической точки зрения, по словам собеседника Life.ru, у комика-президента тоже нет никаких шансов повлиять на ситуацию с нежеланием принимать Украину в альянс. Кошкин отметил, что Зеленский всеми силами пытается разыграть карту «покинутости»: мол, Украина находится на переднем крае обороны, якобы «защищая европейскую демократию», а сама сталкивается с отсутствием поддержки со стороны европейских государств. Политолог видит в этом единственный выход для Зеленского, который загнан в угол и больше не имеет возможности для дипломатического манёвра.