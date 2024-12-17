Страны Запада обязаны отправить киевскому режиму 12-15 систем противовоздушной обороны (ПВО) в качестве компенсации за то, что не пригласили Украину в НАТО. С таким требованием выступил Владимир Зеленский в своём телеграм-канале.

«И, честно говоря, наши партнёры знают: нам нужно ещё 12-15 систем. (...) Это реально. Главное — политическая воля наших партнёров», — высказался глава киевского режима, пояснив, что ему это пообещали после признания невозможности приглашения Украины в НАТО.