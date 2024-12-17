Неудовлетворённый Зеленский требует компенсацию от Запада за отказ от членства в НАТО
Зеленский: Запад должен отправить Киеву системы ПВО за отказ от членства в НАТО
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Osipov
Страны Запада обязаны отправить киевскому режиму 12-15 систем противовоздушной обороны (ПВО) в качестве компенсации за то, что не пригласили Украину в НАТО. С таким требованием выступил Владимир Зеленский в своём телеграм-канале.
«И, честно говоря, наши партнёры знают: нам нужно ещё 12-15 систем. (...) Это реально. Главное — политическая воля наших партнёров», — высказался глава киевского режима, пояснив, что ему это пообещали после признания невозможности приглашения Украины в НАТО.
Он добавил, что поставка систем требуется из-за высокой частоты прилётов российских ракет по объектам энергетической инфраструктуры страны.
Владимир Зеленский вымаливает приглашение в НАТО для своей страны с тех пор, как заступил на пост президента. Сейчас его полномочия закончились, а Украина всё ещё не в альянсе, однако лидер киевского режима не отчаивается. Ранее в Париже он умолял избранного американского лидера Дональда Трампа пригласить страну в НАТО. Затем он захотел вновь об этом поговорить, но уже с европейской контактной группой. После украинский политик заявил, что готов отдать часть земель в обмен на заветное членство в альянсе.