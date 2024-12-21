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20 декабря, 23:32

Небензя: Зеленский делает всё, чтобы сорвать мирные инициативы по Украине

Владимир Зеленский предпринимает меры, чтобы сорвать все мирные инициативы и побудить Россию на усиление конфликта. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

«Из-за колоссальных неудач на фронте просроченный украинский президент пытается сорвать любые стремления к миру и толкнуть Россию на резкую эскалацию», — сказал Небензя в заседании Совета Безопасности ООН.

Небензя заявил, что Россия ответит на удар боевиков ВСУ по Рыльску
Небензя заявил, что Россия ответит на удар боевиков ВСУ по Рыльску

Ранее Зеленский в грубой форме отказал премьер-министру Венгрии Виктору Орбану в роли посредника по причине «слишком близких» отношений с Путиным. В то же время будущий спецпредставитель избранного американского президента Дональда Трампа по Украине Кит Келлог придерживается мнения, что Россия и Украина могут начать движение к мирному разрешению конфликта.

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Telegram/Zelenskiy / Official

Лия Мурадьян
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