Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не обладает никаким исключительным мандатом на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, да и вообще все его шаги больше походят на политический пиар. Об этом заявил Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Брюсселе.

«У премьер-министра Венгрии, при всём уважении к гражданам Венгрии, нет никакого мандата на переговоры. Кроме того, его отношения с Путиным слишком тёплые для того, чтобы «ставить Путина на место» , — разразился Зеленский в ответ на вопрос журналиста о рождественском прекращении огня, предложенном Орбаном.

Просто сопоставим факты: Владимир Зеленский, который сейчас должен быть больше всех остальных заинтересован в прекращении не только огня на Рождество, но и всего конфликта в целом, в хамской манере отвечает на предложение Орбана о рождественском перемирии. А теперь он продолжает изрыгать из себя новые оскорбления в сторону венгерского политика, который сейчас бросает ему и его уставшему от войны народу спасательный круг. Получается, что единственный, кто стоит между наступлением мира в собственной стране и продолжением боевых действий — это даже не США и не их президент Байден, а Зеленский, до сих пор называющий себя президентом.