Орбан заявил о готовности обсудить с Зеленским рождественское перемирие

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о готовности встретиться с Владимиром Зеленским в рамках саммита Евросоюза, который проходит в Брюсселе, и обсудить предложение о рождественском перемирии. Об этом глава правительства сообщил во время выступления перед фракцией евродепутатов «Патриоты Европы», сообщает ТАСС.

«Я работаю в режиме ожидания и сплю в режиме ожидания. Я всегда готов к любой содержательной дискуссии», — сказал Орбан, отвечая на вопрос, готов ли он обсудить с Зеленским своё предложение о перемирии на Рождество.

Орбан сам выступил с миротворческой инициативой о прекращении огня между Россией и Украиной. Агентство MTI сообщило, что предложение о рождественском перемирии премьер прокомментировал так: «в политике бывают и более сложные моменты, но иногда простым, убедительным предложениям тоже нужно дать какой-то шанс».