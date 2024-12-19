Орбан заявил о готовности обсудить с Зеленским рождественское перемирие
Орбан: Переговоры в Брюсселе о рождественском перемирии зависят от Зеленского
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о готовности встретиться с Владимиром Зеленским в рамках саммита Евросоюза, который проходит в Брюсселе, и обсудить предложение о рождественском перемирии. Об этом глава правительства сообщил во время выступления перед фракцией евродепутатов «Патриоты Европы», сообщает ТАСС.
«Я работаю в режиме ожидания и сплю в режиме ожидания. Я всегда готов к любой содержательной дискуссии», — сказал Орбан, отвечая на вопрос, готов ли он обсудить с Зеленским своё предложение о перемирии на Рождество.
Орбан сам выступил с миротворческой инициативой о прекращении огня между Россией и Украиной. Агентство MTI сообщило, что предложение о рождественском перемирии премьер прокомментировал так: «в политике бывают и более сложные моменты, но иногда простым, убедительным предложениям тоже нужно дать какой-то шанс».
Ранее сообщалось, что Орбан потребовал от главы киевского режима чёткого ответа по рождественскому перемирию. Премьер-министр Венгрии объяснил, что оно остаётся в силе, а Зеленскому необходимо его отклонить или подтвердить.
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