Зеленский оценил предложение уменьшить численность ВСУ

Владимир Зеленский не согласен сокращать численность ВСУ по требованию России. Об этом глава киевского режима заявил на встрече с журналистами в Брюсселе, сообщает издание «Европейская Правда».

«Лучшее [из вариантов гарантий безопасности] — это сильная армия, большая армия. Самая большая в Европе армия. Ограничить силу нашей армии мы просто не имеем права в любом случае, даже на пути в НАТО», — сказал он.