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19 декабря, 09:48

Зеленский оценил предложение уменьшить численность ВСУ

Зеленский: Украина не согласна сократить армию по требованию России

Владимир Зеленский не согласен сокращать численность ВСУ по требованию России. Об этом глава киевского режима заявил на встрече с журналистами в Брюсселе, сообщает издание «Европейская Правда».

«Лучшее [из вариантов гарантий безопасности] — это сильная армия, большая армия. Самая большая в Европе армия. Ограничить силу нашей армии мы просто не имеем права в любом случае, даже на пути в НАТО», — сказал он.

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Также бывший комик отметил, что уменьшение армии невозможно даже после приглашения в НАТО. Он подчеркнул, что одна из гарантий безопасности страны — это сильная экономика, в том числе финансирование бюджетного дефицита.

Ранее депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик говорил, что Зеленский признал «фронтовые реалии». Глава киевского режима заявил, что ВСУ уже не смогут вернуть под свой контроль Крым и Донбасс.

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Telegram / V_Zelenskiy_official

Ольга Сливченко
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