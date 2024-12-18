Зеленский отказался от посягательств на Крым и Донбасс: «У нас нет сил!»

Украина не располагает достаточными ресурсами, чтобы забрать у России обратно под свой контроль территории Крыма и Донбасса. Об этом заявил Владимир Зеленский в интервью газете Le Parisien. Он подчеркнул, что Киев не отказывается от территориальных претензий, но к действиям перейти не может.





«Де-факто эти территории сейчас контролируют россияне. У нас нет сил, чтобы их вернуть. Мы можем рассчитывать только на дипломатическое давление со стороны международного сообщества, чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров», — отметил глава киевского режима.