Зеленский отказался от посягательств на Крым и Донбасс: «У нас нет сил!»
Le Parisien: Зеленский признал невозможность вернуть Донбасс и Крым
Украина не располагает достаточными ресурсами, чтобы забрать у России обратно под свой контроль территории Крыма и Донбасса. Об этом заявил Владимир Зеленский в интервью газете Le Parisien. Он подчеркнул, что Киев не отказывается от территориальных претензий, но к действиям перейти не может.
«Де-факто эти территории сейчас контролируют россияне. У нас нет сил, чтобы их вернуть. Мы можем рассчитывать только на дипломатическое давление со стороны международного сообщества, чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров», — отметил глава киевского режима.
Ранее в интервью телеканалу Sky News Владимир Зеленский заявил, что соглашение о прекращении огня может быть достигнуто, если Украина получит защиту от НАТО. Это, по его мнению, позволит в дальнейшем вести дипломатические переговоры о возвращении территорий. Во Франции эксперты упрекнули политика в том, что он фактически признал своё поражение, однако продолжает пребывать в иллюзиях относительно НАТО.
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