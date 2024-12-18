Владимир Зеленский вряд ли уже вернётся к карьере комика, даже после того как лишится власти на Украине. Как заявил Life.ru депутат Госдумы Андрей Свинцов, главаря киевского режима просто ликвидируют: слишком много он знает и слишком много он натворил.

Я думаю, Зеленский прекрасно понимает, что жить ему осталось буквально несколько месяцев. Никто его живым не отпустит. Все те секреты о десятках миллиардов долларов, которые он в качестве откатов раздавал европейским и американским чиновникам, которые его спонсировали и наживались на войне, знает прекрасно он и ещё небольшая группа лиц. Поэтому их всех ликвидируют, это абсолютно очевидно. Андрей Свинцов Депутат Госдумы

По словам парламентария, сначала Зеленскому всё же позволят, как герою, покинуть Украину, но снова посмешить кого-то в роли шоумена и комика он не успеет. Свинцов не исключил, что позже Зеленский погибнет при очень странных обстоятельствах: «от передозировки, автомобильной аварии, самолёт упадёт, вертолёт, на лодке разобьётся, утонет, в горах на лыжах лавина его собьёт».

Депутат напомнил, что команда избранного президента США Дональда Трампа уже заявила, что трагедия на Украине закончилась и Киев больше не получит средств.

«Его просто развели, как лоха. Поэтому вызывает большое сожаление, что на Украине можно привести к власти абсолютную марионетку, которой управляли», — добавил Свинцов.

Он констатировал, что после Зеленского на Украине останется тяжелейшая рана, а память о нём будет самой негативной — как о преступнике и подлеце, а не как об актёре, комике.

«То есть он как президент не состоялся и как комик он тоже непрофессионал, получается. Он состоялся как величайший преступник на уровне Гитлера. Преступник, который действительно вписал своё имя в историю, но в негативном фоне», — заключил депутат.