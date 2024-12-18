«Развели, как лоха»: В ГД объяснили, почему Зеленский больше никого не насмешит и не посмеётся сам
Депутат Свинцов: Зеленский понимает, что жить ему осталось несколько месяцев
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza
Владимир Зеленский вряд ли уже вернётся к карьере комика, даже после того как лишится власти на Украине. Как заявил Life.ru депутат Госдумы Андрей Свинцов, главаря киевского режима просто ликвидируют: слишком много он знает и слишком много он натворил.
Я думаю, Зеленский прекрасно понимает, что жить ему осталось буквально несколько месяцев. Никто его живым не отпустит. Все те секреты о десятках миллиардов долларов, которые он в качестве откатов раздавал европейским и американским чиновникам, которые его спонсировали и наживались на войне, знает прекрасно он и ещё небольшая группа лиц. Поэтому их всех ликвидируют, это абсолютно очевидно.
По словам парламентария, сначала Зеленскому всё же позволят, как герою, покинуть Украину, но снова посмешить кого-то в роли шоумена и комика он не успеет. Свинцов не исключил, что позже Зеленский погибнет при очень странных обстоятельствах: «от передозировки, автомобильной аварии, самолёт упадёт, вертолёт, на лодке разобьётся, утонет, в горах на лыжах лавина его собьёт».
Депутат напомнил, что команда избранного президента США Дональда Трампа уже заявила, что трагедия на Украине закончилась и Киев больше не получит средств.
«Его просто развели, как лоха. Поэтому вызывает большое сожаление, что на Украине можно привести к власти абсолютную марионетку, которой управляли», — добавил Свинцов.
Он констатировал, что после Зеленского на Украине останется тяжелейшая рана, а память о нём будет самой негативной — как о преступнике и подлеце, а не как об актёре, комике.
«То есть он как президент не состоялся и как комик он тоже непрофессионал, получается. Он состоялся как величайший преступник на уровне Гитлера. Преступник, который действительно вписал своё имя в историю, но в негативном фоне», — заключил депутат.
Напомним, ранее Владимир Зеленский допустил, что в будущем вернётся к карьере комика и будет снова «смешить людей». В интервью одному из украинских СМИ он заявил, что если не растеряет скил в комедии, то будет зарабатывать на жизнь так же, как это делал до 2019 года.