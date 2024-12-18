Зеленский допустил, что в будущем опять пойдёт смешить народ
Владимир Зеленский допустил, что в будущем будет снова будет «смешить людей». В интервью одному из украинских СМИ, он заявил, что если не растеряет скилл в комедии, то будет зарабатывать на жизнь так же, как это делал до 2019 года.
«Если я не потеряю то, что было внутри, то кто знает, может быть», — допустил лидер киевского режима.
Однако сейчас лидеру киевского режима явно не до шуток. Сегодня стало известно, что с февраля 2022 года украинская армия понесла более 365 тысяч безвозвратных потерь, количество раненых солдат превысило 620 тысяч. А премьер-министр Словакии Роберт Фицо отметил, что Киев не сможет рассчитывать на желанное приглашение в НАТО и, вероятнее всего, утратит треть своей территории из-за военного конфликта с Россией.
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