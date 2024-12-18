Зеленский допустил, что в будущем опять пойдёт смешить народ

Владимир Зеленский допустил, что в будущем будет снова будет «смешить людей». В интервью одному из украинских СМИ, он заявил, что если не растеряет скилл в комедии, то будет зарабатывать на жизнь так же, как это делал до 2019 года.

«Если я не потеряю то, что было внутри, то кто знает, может быть», — допустил лидер киевского режима.