Генштаб ВС России подтвердил «слив» Трампа о потерях ВСУ
Герасимов: Безвозвратные потери ВСУ с начала СВО превысили 365 тысяч солдат
Украинская армия с февраля 2022 года понесла в качестве безвозвратных потерь более 365 тысяч человек, ранено было более 620 тысяч солдат. Такие данные содержатся в материалах к докладу начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова.
«Общие потери ВСУ с начала СВО, личный состав — 977 315 [военнослужащих]. В том числе безвозвратные потери — более 365 000», — говорится в тексте.
Напомним, Трамп 7 декабря встретился с Владимиром Зеленским в Елисейском дворце. В ходе дискуссии удалось согласовать ряд действий по разрешению кризиса. Оказалось также, что президенту Франции Макрону пришлось уговаривать будущего американского лидера уделить главе киевского режима хотя бы минуту времени. После этого Трамп заявил, что украинский политик хочет переговоров. Также он отметил, что Зеленский и Украина нелепо потеряли 400 тысяч солдат. В Раде расценили как унижение Зеленского «слив» Трампа о потерях ВСУ.
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