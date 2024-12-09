«Это оплеуха»: В Раде расценили как унижение Зеленского «слив» Трампа о потерях ВСУ

После встречи лидеров США, Франции и Украины в Париже новоизбранный американский президент Дональд Трамп буквально унизил Владимира Зеленского, раскрыв данные о потерях ВСУ в конфликте с Россией. Об этом заявил находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своём телеграм-канале.

«Трамп уничтожил Зеленского постом про 400 тысяч погибших в войне. Помимо оплеухи с потерями, Трамп написал, что в достижении мира Зеленскому может помочь Китай», — написал политик.