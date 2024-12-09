«Это оплеуха»: В Раде расценили как унижение Зеленского «слив» Трампа о потерях ВСУ
Депутат Рады Дубинский: Трамп унизил Зеленского, раскрыв данные о потерях ВСУ
Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Коллаж © Life.ru. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Jonah Elkowitz, paparazzza
После встречи лидеров США, Франции и Украины в Париже новоизбранный американский президент Дональд Трамп буквально унизил Владимира Зеленского, раскрыв данные о потерях ВСУ в конфликте с Россией. Об этом заявил находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своём телеграм-канале.
«Трамп уничтожил Зеленского постом про 400 тысяч погибших в войне. Помимо оплеухи с потерями, Трамп написал, что в достижении мира Зеленскому может помочь Китай», — написал политик.
Депутат добавил, что ещё большим унижением для Зеленского стало предложение Трампа попросить помощи по урегулированию конфликта у Китая. С его слов, не так давно по указанию госсекретаря США Энтони Блинкена украинский президент назвал КНР и Бразилию российскими прокси и критиковал их план. Теперь же его буквально посылают договариваться с ними.
Напомним, Трамп 7 декабря встретился с Владимиром Зеленским в Елисейском дворце в ходе церемонии открытия отреставрированного собора Парижской Богоматери. По данным СМИ, в ходе дискуссии удалось согласовать ряд действий по разрешению кризиса. Оказалось также, что президенту Франции Макрону пришлось уговаривать будущего американского лидера уделить главе киевского режима хотя бы минуту времени. После этого Трамп заявил, что украинский политик хочет переговоров. Также он отметил, что Зеленский и Украина нелепо потеряли 400 тысяч солдат.