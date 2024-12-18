Власти Киева не получат своё заветное приглашение в НАТО, а скорее потеряют треть своей территории в результате военного конфликта с Россией. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

«Украина приглашение в НАТО не получит, она потеряет треть территории», — сказал политик во время заседания комитета парламента по европейским делам, его слова приводит словацкий портал Denník N.

Ранее премьер-министр Словакии заявлял, что Украина не сможет победить Россию и выйти победителем в конфликте. По его словам, молодые украинцы отказываются вступать в ряды ВСУ, поэтому там есть специальные подразделения, которые отлавливают будущих солдат в ресторанах и вербуют их в армию. Однако это не является решением. Тем временем Владимир Зеленский, похоже, наконец-то начал осознавать неизбежное. Он заявил, что у Киева нет сил вернуть Крым и Донбасс.