Прямая линия — 2024
Убийство генерала Кириллова
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 декабря, 12:34

Фицо раскрыл безрадостное для Киева будущее Украины

Фицо: Украина не получит приглашение в НАТО, она потеряет треть территории

Власти Киева не получат своё заветное приглашение в НАТО, а скорее потеряют треть своей территории в результате военного конфликта с Россией. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

«Украина приглашение в НАТО не получит, она потеряет треть территории», — сказал политик во время заседания комитета парламента по европейским делам, его слова приводит словацкий портал Denník N.

Фицо предрёк Украине исчезновение с карты мира: «‎Пожертвуют как Чехословакией»
Фицо предрёк Украине исчезновение с карты мира: «‎Пожертвуют как Чехословакией»

Ранее премьер-министр Словакии заявлял, что Украина не сможет победить Россию и выйти победителем в конфликте. По его словам, молодые украинцы отказываются вступать в ряды ВСУ, поэтому там есть специальные подразделения, которые отлавливают будущих солдат в ресторанах и вербуют их в армию. Однако это не является решением. Тем временем Владимир Зеленский, похоже, наконец-то начал осознавать неизбежное. Он заявил, что у Киева нет сил вернуть Крым и Донбасс.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Наталья Афонина
  • Новости
  • Украина
  • Роберт Фицо
  • Словакия
  • НАТО
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar