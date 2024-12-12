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12 декабря, 07:37

Фицо предрёк Украине исчезновение с карты мира: «‎Пожертвуют как Чехословакией»

Премьер Словакии Фицо допустил раздел Украины, как Чехословакии в 1938 году

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Обложка © X / Robert Fico PL

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Обложка © X / Robert Fico PL

Запад пожертвует Украиной после победы России в СВО и своего провала – страну могут просто разделить, как Чехсловакию в 1938 году. Не радужный прогноз представил словацкий премьер Роберт Фицо в интервью бразильской газете Folha de S.Paulo.

«И будет время, когда Запад будет говорить: «Ну, не получилось, тогда мы будем жертвовать Украиной». Посмотрите договор, в Мюнхене в 1938 году, когда Чехословакия была принесена в жертву. Я боюсь, что нечто подобное может произойти с Украиной», — объяснил Фицо.

По оценке словацкого политика, Незалежная может потерять треть своей территории, а на остальных будут дежурить иностранные войска. Этот сценарий будет для Украины не счастьем, а скорее «предательством» со стороны западных партнёров, уверен Фицо.

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Ранее словацкий премьер объяснил, почему Украине не победить Россию. Фицо указал, что молодые люди отказываются вступать в ряды ВСУ, поэтому на Украине есть специальные подразделения, которые отлавливают будущих солдат в ресторанах и вербуют их в армию.

Андрей Бражников
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