Запад пожертвует Украиной после победы России в СВО и своего провала – страну могут просто разделить, как Чехсловакию в 1938 году. Не радужный прогноз представил словацкий премьер Роберт Фицо в интервью бразильской газете Folha de S.Paulo.

«И будет время, когда Запад будет говорить: «Ну, не получилось, тогда мы будем жертвовать Украиной». Посмотрите договор, в Мюнхене в 1938 году, когда Чехословакия была принесена в жертву. Я боюсь, что нечто подобное может произойти с Украиной», — объяснил Фицо.

По оценке словацкого политика, Незалежная может потерять треть своей территории, а на остальных будут дежурить иностранные войска. Этот сценарий будет для Украины не счастьем, а скорее «предательством» со стороны западных партнёров, уверен Фицо.