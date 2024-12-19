Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил о признании Владимиром Зеленским «фронтовых реалий» после откровений последнего о невозможности вернуть Крым и Донбасс под контроль Украины военным путём.

«Зеленский начал признавать фронтовые реалии и накинул на роток платок относительно Крыма и Донбасса. Ну а чтоб не потерять лицо перед спонсорами, заявил о дипломатических усилиях по давлению на Россию», — объяснил парламентарий РИА «Новости».

Он заметил, что признать очевидное и сразу же говорить о своём несогласии присуще не только украинскому политику. же Согласие или желание Зеленского по данному вопросу никто и не собирается спрашивать, поскольку он утратил легитимность ещё в мае после истечения срока полномочий, считает Белик. Он назвал главаря киевского режима чемоданом без ручки для Запада и «людоедом» – для украинского народа. По оценке депутата, всё ещё балансировать на вершине власти Зеленскому позволяет работа на публику.