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19 декабря, 05:22

В Госдуме заявили о признании Зеленским фронтовых реалий

Депутат Белик увидел признание Зеленским фронтовых реалий в словах о Крыме

Владимир Зеленский. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Владимир Зеленский. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил о признании Владимиром Зеленским «фронтовых реалий» после откровений последнего о невозможности вернуть Крым и Донбасс под контроль Украины военным путём.

«Зеленский начал признавать фронтовые реалии и накинул на роток платок относительно Крыма и Донбасса. Ну а чтоб не потерять лицо перед спонсорами, заявил о дипломатических усилиях по давлению на Россию», — объяснил парламентарий РИА «Новости».

Он заметил, что признать очевидное и сразу же говорить о своём несогласии присуще не только украинскому политику. же Согласие или желание Зеленского по данному вопросу никто и не собирается спрашивать, поскольку он утратил легитимность ещё в мае после истечения срока полномочий, считает Белик. Он назвал главаря киевского режима чемоданом без ручки для Запада и «людоедом» – для украинского народа. По оценке депутата, всё ещё балансировать на вершине власти Зеленскому позволяет работа на публику.

Напомним, в интервью газете Le Parisien Зеленский объявил, что у ВСУ нет достаточных сил для того, чтобы вернуть под свой контроль территории Крыма и Донбасса. Он отметил, что Украина в этом вопросе может рассчитывать только на дипломатическое давление со стороны международного сообщества.

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Андрей Бражников
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