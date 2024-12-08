ВСУ воздушным ударом по Крыму ответили на слова Трампа о готовности Зеленского к сделке

В акватории Черного моря вблизи Крымского полуострова уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата ВСУ, ещё три сбито над Белгородской областью. Об этом докладывает Минобороны РФ.

«В период с 14:30 до 14:55 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории РФ. Дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских БПЛА: три – над территорией Белгородской области и два – над акваторией Черного моря у побережья Крымского полуострова» , – отчитались в МО РФ.

К слову, всего несколькими часами ранее избранный президент США Дональд Трамп обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с призывом приступать к переговорам с Украиной. Он заявил о готовности Владимира Зеленского к сделке и отметил, что в этом вопросе может помочь Китай. Кремль уже изучил предложение американского политика и напомнил, что для выхода на мирную траекторию Зеленскому нужно отменить свой же декрет.