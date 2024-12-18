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18 декабря, 13:21

Орбан потребовал чёткого ответа от Зеленского по рождественскому перемирию

Орбан: Зеленский должен принять или отклонить предложение о перемирии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, предложение Киеву о рождественском перемирии всё ещё остаётся в силе, и Владимир Зеленский должен дать однозначный ответ: согласен он на него или нет.

«Предложение о прекращении огня лежит на столе. Примите или отклоните его. Это ваша ответственность», — написал он на своей странице в соцсети Х.

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Напомним, 11 декабря Орбан созвонился с президентом России Владимиром Путиным. Премьер Венгрии предложил Москве и Киеву провести крупный обмен пленными и установить рождественское перемирие, однако Зеленский отказался. Кроме того, главарь киевского режима в грубой форме отверг предложение Орбана о посредничестве в переговорах.

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ТАСС / ЕРА

Александра Вишнякова
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