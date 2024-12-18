Орбан потребовал чёткого ответа от Зеленского по рождественскому перемирию
Орбан: Зеленский должен принять или отклонить предложение о перемирии
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, предложение Киеву о рождественском перемирии всё ещё остаётся в силе, и Владимир Зеленский должен дать однозначный ответ: согласен он на него или нет.
«Предложение о прекращении огня лежит на столе. Примите или отклоните его. Это ваша ответственность», — написал он на своей странице в соцсети Х.
Напомним, 11 декабря Орбан созвонился с президентом России Владимиром Путиным. Премьер Венгрии предложил Москве и Киеву провести крупный обмен пленными и установить рождественское перемирие, однако Зеленский отказался. Кроме того, главарь киевского режима в грубой форме отверг предложение Орбана о посредничестве в переговорах.
ТАСС / ЕРА