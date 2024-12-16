Трамп не пригласил Зеленского на свою инаугурацию в январе
Зеленский и Трамп во время сентябрьской встречи в США. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official
Избранный президент США Дональд Трамп не пригласил Владимира Зеленского на свою инаугурацию, которая пройдёт 20 января 2025 года. Об этом будущий хозяин Белого дома сообщил на первой после победы на ноябрьских выборах пресс-конференции, которая проводится в его поместье Мар-а-Лаго, штат Флорида.
«Нет, я не приглашал Зеленского», — сказал Трамп, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.
При этом он отметил, что если Зеленский хочет присутствовать на мероприятии, то может приехать. Также республиканец выразил сомнение в присутствии на его инаугурации председателя КНР Си Цзиньпина.
Ранее Трамп заявил, что намерен вступить в контакт с Путиным для завершения конфликта на Украине. Политик добавил, что он и его команда также планируют вести переговоры с Владимиром Зеленским и представителями украинской стороны.