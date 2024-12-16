Трамп не пригласил Зеленского на свою инаугурацию в январе

Избранный президент США Дональд Трамп не пригласил Владимира Зеленского на свою инаугурацию, которая пройдёт 20 января 2025 года. Об этом будущий хозяин Белого дома сообщил на первой после победы на ноябрьских выборах пресс-конференции, которая проводится в его поместье Мар-а-Лаго, штат Флорида.

«Нет, я не приглашал Зеленского», — сказал Трамп, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

При этом он отметил, что если Зеленский хочет присутствовать на мероприятии, то может приехать. Также республиканец выразил сомнение в присутствии на его инаугурации председателя КНР Си Цзиньпина.