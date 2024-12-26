Зеленского уличили в желании продолжать вечную войну с РФ и убрать с дороги Трампа
Олег Царёв: Зеленский делает всё, чтобы саботировать мирные переговоры с РФ
Бывший депутат Верховной рады Олег Царёв раскрыл коварный замысел Владимира Зеленского. Политик считает, что бывший комик делает всё возможное, чтобы саботировать возможные мирные переговоры с Россией. В частности, он навязывает невыполнимые условия США и выходит в прямую конфронтацию с Дональдом Трампом.
«На что рассчитывает Зеленский? Он рассчитывает на то, что Трамп не сможет принудить Зеленского к мирным переговорам, поскольку Киев будет выдвигать нереальные требования: НАТО, миротворцы и другие несусветные супергарантии безопасности для Украины — какие угодно», — отметил Царёв в беседе с «Царьградом».
По словам эксперта, сейчас Зеленский делает ставку на внутриполитическую нестабильность в Штатах, из-за которой Трампу придётся отказаться от задачи немедленно прекратить войну с РФ. Глава киевского режима рассчитывает протянуть таким образом два года до выборов в Конгресс США и надеется на поддержку демократов, которые заставят американского лидера продолжать давать деньги Украине.
Также Зеленский ведёт весьма скользкую политику и внутри своей страны. Царёв отметил, что украинский лидер сделал всё, чтобы править вечно и продолжать конфликт с РФ. Теперь угроза киевскому режиму исходит только извне. В то время как гайки внутри Незалежной затянуты на максимум.
«Он зачистил оппозицию. Он имеет такую Верховную раду, которая будет голосовать за вечное военное положение. Он разрушил Конституционный суд, который теперь не вынесет справедливое решение. Он убрал [посла Украины в Лондоне, бывшего главкома ВСУ Валерия] Залужного, чтобы ВСУ не взбунтовались, не устроили революцию. То есть Зеленский создал ситуацию внутри страны, при которой он может править вечно. Это не демократия, это авторитаризм, причём очень жёсткий. Поэтому то, в чём обвиняют Россию, смешно по сравнению с тем, что сейчас происходит на Украине», — высказался политик.
Напомним, Путин и Зеленский практически одновременно провели пресс-конференции. Второй в ходе своей в присутствии немецкого канцлера Олафа Шольца, который прибыл в Киев на переговоры, послал РФ на три буквы. На это отреагировала МИД РФ Мария Захарова, пояснив, что экс-комик, должно быть, подразумевал ФРГ. Также ситуацию прокомментировал министр иностранных дел Сергей Лавров, который заявил, что этими словами Зеленский обозначил название и смысл второго саммита по Украине.
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