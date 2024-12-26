Бывший депутат Верховной рады Олег Царёв раскрыл коварный замысел Владимира Зеленского. Политик считает, что бывший комик делает всё возможное, чтобы саботировать возможные мирные переговоры с Россией. В частности, он навязывает невыполнимые условия США и выходит в прямую конфронтацию с Дональдом Трампом.

«На что рассчитывает Зеленский? Он рассчитывает на то, что Трамп не сможет принудить Зеленского к мирным переговорам, поскольку Киев будет выдвигать нереальные требования: НАТО, миротворцы и другие несусветные супергарантии безопасности для Украины — какие угодно», — отметил Царёв в беседе с «Царьградом».

По словам эксперта, сейчас Зеленский делает ставку на внутриполитическую нестабильность в Штатах, из-за которой Трампу придётся отказаться от задачи немедленно прекратить войну с РФ. Глава киевского режима рассчитывает протянуть таким образом два года до выборов в Конгресс США и надеется на поддержку демократов, которые заставят американского лидера продолжать давать деньги Украине.

Также Зеленский ведёт весьма скользкую политику и внутри своей страны. Царёв отметил, что украинский лидер сделал всё, чтобы править вечно и продолжать конфликт с РФ. Теперь угроза киевскому режиму исходит только извне. В то время как гайки внутри Незалежной затянуты на максимум.