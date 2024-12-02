Захарова ответила Зеленскому, пославшему Россию «на три буквы»
Захарова: Шольц не догадывается, что под тремя буквами Зеленский имел в виду ФРГ
Владимир Зеленский, посылая Россию «на три буквы» в присутствии Олафа Шольца, имел в виду ФРГ. Так официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на сомнительную реплику главы киевского режима.
Напомним, Зеленский допустил такое высказывание на пресс-конференции по итогам визита в Киев канцлера Германии Олафа Шольца. На вопрос «на что должна пойти Россия ради мира?» он заявил, что Россия «должна пойти на три буквы».
«Шольц и не догадывается, что Зеленский имел в виду «ФРГ», — пояснила Захарова в беседе с NEWS.ru.
Напомним, немецкий канцлер Олаф Шольц впервые за 2,5 года прибыл в Киев, чтобы провести переговоры с Владимиром Зеленским. Последний его визит в украинскую столицу состоялся в июне 2022 года. СМИ узнали, что нынешняя поездка была организована, чтобы оценить желание Зеленского закончить конфликт.
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