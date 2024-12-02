Владимир Зеленский, посылая Россию «на три буквы» в присутствии Олафа Шольца, имел в виду ФРГ. Так официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на сомнительную реплику главы киевского режима.

Напомним, Зеленский допустил такое высказывание на пресс-конференции по итогам визита в Киев канцлера Германии Олафа Шольца. На вопрос «на что должна пойти Россия ради мира?» он заявил, что Россия «должна пойти на три буквы».