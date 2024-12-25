Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что лидер киевского режима Владимир Зеленский обозначил название и смысл второго саммита по Украине, когда послал Россию «на три буквы». Об этом политик рассказал в интервью каналу «Россия 1».

«Если сопоставить два высказывания: на что должна пойти Россия для урегулирования и что Россия должна попасть на второй саммит, я думаю, он в своей первой фразе обозначил название и смысл этого саммита», — заявил министр.