Лавров оценил поступок Зеленского, который послал Россию «на три буквы»
Лавров: Зеленский, послав РФ «на три буквы», обозначил смысл саммита по Украине
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Фото © Life.ru
Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что лидер киевского режима Владимир Зеленский обозначил название и смысл второго саммита по Украине, когда послал Россию «на три буквы». Об этом политик рассказал в интервью каналу «Россия 1».
«Если сопоставить два высказывания: на что должна пойти Россия для урегулирования и что Россия должна попасть на второй саммит, я думаю, он в своей первой фразе обозначил название и смысл этого саммита», — заявил министр.
Лавров напомнил, что Зеленский позволил себе хамское высказывание в адрес РФ во время встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем. Позже экс-комик заявил, что Москву можно будет пригласить на саммит по Украине, когда будет готов ультиматум.
Напомним, ранее в Киев прибыл Шольц, чтобы провести переговоры с Зеленским. В ходе совместной пресс-конференции лидер киевского режима заявил, что России «следует пойти на три буквы». На это отреагировала спикер МИД РФ Мария Захарова, пояснив, что экс-комик, должно быть, подразумевал ФРГ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что у России конструктивная повестка относительно украинского конфликта. Спикер Кремля уточнил, что об оскорбительных заявлениях со стороны Зеленского он не слышал.