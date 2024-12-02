В Кремле ответили на детское хамство Зеленского, пославшего Россию «на три буквы»

У России конструктивная повестка относительно конфликта на Украине. Об этом в беседе со специальным корреспондентом Life.ru Александром Юнашевым заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление Владимира Зеленского о том, что России нужно пойти «на три буквы».

Песков о хамстве Зеленского. Видео © Life.ru

Спикер Кремля пояснил, что у России существует «более конструктивная повестка», а об оскорбительных заявлениях со стороны главаря киевского режима он не слышал.