В Кремле ответили на детское хамство Зеленского, пославшего Россию «на три буквы»
Песков: Не слышал оскорблений Зеленского, у РФ конструктивная повестка
У России конструктивная повестка относительно конфликта на Украине. Об этом в беседе со специальным корреспондентом Life.ru Александром Юнашевым заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление Владимира Зеленского о том, что России нужно пойти «на три буквы».
Песков о хамстве Зеленского. Видео © Life.ru
Спикер Кремля пояснил, что у России существует «более конструктивная повестка», а об оскорбительных заявлениях со стороны главаря киевского режима он не слышал.
Напомним, что сегодня в Киев прибыл германский канцлер Олаф Шольц, чтобы провести переговоры с Владимиром Зеленским. В ходе совместной пресс-конференции киевский вожак решил продемонстрировать свой дипломатический дар во всей красе и заявил, что России «следует пойти на три буквы». На это отреагировала спикер МИД РФ Мария Захарова, пояснив, что Зеленский, должно быть, подразумевал ФРГ.
Life.ru