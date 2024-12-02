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2 декабря, 17:15
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В Кремле ответили на детское хамство Зеленского, пославшего Россию «на три буквы»

Песков: Не слышал оскорблений Зеленского, у РФ конструктивная повестка

У России конструктивная повестка относительно конфликта на Украине. Об этом в беседе со специальным корреспондентом Life.ru Александром Юнашевым заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление Владимира Зеленского о том, что России нужно пойти «на три буквы».

Песков о хамстве Зеленского. Видео © Life.ru

Спикер Кремля пояснил, что у России существует «более конструктивная повестка», а об оскорбительных заявлениях со стороны главаря киевского режима он не слышал.

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Напомним, что сегодня в Киев прибыл германский канцлер Олаф Шольц, чтобы провести переговоры с Владимиром Зеленским. В ходе совместной пресс-конференции киевский вожак решил продемонстрировать свой дипломатический дар во всей красе и заявил, что России «следует пойти на три буквы». На это отреагировала спикер МИД РФ Мария Захарова, пояснив, что Зеленский, должно быть, подразумевал ФРГ.

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Life.ru

Александр Юнашев
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