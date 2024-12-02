Владимир Зеленский выразил опасения по поводу звонков западных лидеров президенту России Владимиру Путину. По словам бывшего комика, который уже полгода нелегитимной остаётся главарём киевского режима, переговоры глав государств с Путиным ослабляют позиции Украины.

«После одного разговора следует второй, третий и даже пятый, поскольку порой люди стремятся взять на себя инициативу», — посетовал Зеленский на пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем