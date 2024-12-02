Зеленский испугался звонков западных политиков Путину
Зеленский заявил, что звонки западных лидеров Путину «ослабляют Украину»
Владимир Зеленский выразил опасения по поводу звонков западных лидеров президенту России Владимиру Путину. По словам бывшего комика, который уже полгода нелегитимной остаётся главарём киевского режима, переговоры глав государств с Путиным ослабляют позиции Украины.
«После одного разговора следует второй, третий и даже пятый, поскольку порой люди стремятся взять на себя инициативу», — посетовал Зеленский на пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем
А ранее Зеленский оскандалился бранным высказыванием всё на том же брифинге с Шольцем. На вопрос «на что должна пойти Россия ради мира?» он заявил, что Россия «должна пойти на три буквы». В российском МИДе уже поставили хама-Зеленского на место.
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