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Регион
25 декабря, 04:50

Депутат Рады Дубинский назвал Зеленского главным препятствием к миру на Украине

Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся под стражей по обвинению в государственной измене, заявил в своём телаграм-канале, что ключевым барьером на пути к миру на Украине является экс-комик Владимир Зеленский.

По мнению Дубинского, Зеленский пока не осознаёт своей роли в этом процессе, но именно его уход с поста может стать основным условием для завершения конфликта. Депутат добавил, что все украинцы хотят мира, подчеркнув важность решения этого вопроса.

«Фейковая реальность жажды войны в обществе создаётся теми, кто на этой войне наживается. И в моём понимании — они являются военными преступниками», — написал он.

Новости СВО. Как хотят слить Зеленского, ВС РФ вошли в Щербиновку в ДНР и освободили Старицу под Харьковом, 25 декабря
Новости СВО. Как хотят слить Зеленского, ВС РФ вошли в Щербиновку в ДНР и освободили Старицу под Харьковом, 25 декабря

Ранее отвергший рождественское перемирие Зеленский лицемерно поздравил украинцев с праздником. В своём видеообращении глава киеского режима заявил, что все граждане Незалежной мечтают о мире. Напомним, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан неоднократно высказывал готовность встретиться с просроченным президентом на саммите Евросоюза в Брюсселе для обсуждения предложения о рождественском перемирии. Политик потребовал от него чёткого ответа, но так и не получил его.

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Telegram / Zelenskiy / Official

Артём Гапоненко
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