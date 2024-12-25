Депутат Рады Дубинский назвал Зеленского главным препятствием к миру на Украине
Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся под стражей по обвинению в государственной измене, заявил в своём телаграм-канале, что ключевым барьером на пути к миру на Украине является экс-комик Владимир Зеленский.
По мнению Дубинского, Зеленский пока не осознаёт своей роли в этом процессе, но именно его уход с поста может стать основным условием для завершения конфликта. Депутат добавил, что все украинцы хотят мира, подчеркнув важность решения этого вопроса.
«Фейковая реальность жажды войны в обществе создаётся теми, кто на этой войне наживается. И в моём понимании — они являются военными преступниками», — написал он.
Ранее отвергший рождественское перемирие Зеленский лицемерно поздравил украинцев с праздником. В своём видеообращении глава киеского режима заявил, что все граждане Незалежной мечтают о мире. Напомним, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан неоднократно высказывал готовность встретиться с просроченным президентом на саммите Евросоюза в Брюсселе для обсуждения предложения о рождественском перемирии. Политик потребовал от него чёткого ответа, но так и не получил его.
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