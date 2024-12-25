Новости СВО. Как хотят слить Зеленского, ВС РФ вошли в Щербиновку в ДНР и освободили Старицу под Харьковом, 25 декабря Российская армия зашла в западную часть Часова Яра, в ВСУ назвали судьбу Днепропетровска, Харькова и Киева — дайджест в материале Life.ru 24 декабря, 21:07 Боевая работа экипажей БМПТ «Терминатор» в зоне СВО. Обложка © ТАСС / Александр Река

Донецкая Народная Республика, 25 декабря

На Покровском направлении Донецкой Народной Республики продолжаются упорные бои, с мест приходит много информации о многочисленном и успешном применении FPV-дронов. Без конца горит западная техника. Штурмовики на каждой взятой позиции находят десятки тел украинских солдат, толком не обученных для ведения боевых действий.

Telegram-канал «Военкор Котенок» пишет про наступление на Покровск: «Напряжённые бои продолжаются по всей ЛБС. Из наиболее заметных продвижений наших войск: идут бои за Зелёное, на которое наши давят уже с юго-запада — из Нового Труда и юго-востока — из Даченского. Наши штурмы атакуют севернее Даченского опорники ВСУ в направлении Чунишина. В восточной части Даченского ВСУ ближе к окраине ещё держатся во взаимодействии с подразделениями в Лысовке. Ожесточённые бои продолжаются в районе Зверево – Песчаное – Шевченко. Южнее наши давят на Волково (Волчье), Солёное, Нововасильевку и в полях южнее. Дожали наконец-то Новоеленовку. Идёт зачистка. Продолжается продвижение в направлении Новоелизаветовки, Украинки. Продвинулись западнее Зари. В районе Красное – Петропавловка – Старые Терны наши взламывают район обороны укропов в направлении Андреевки».

Украинцы прямо говорят, что положение ВСУ под Покровском может повториться под Павлоградом, Днепропетровском, Харьковом и Киевом. Об этом заявил сержант роты ударных БПЛА Фирсов. Военные инженеры ВСУ уже начали строительство укреплений в Днепропетровской области.

В Часовом Яре ВС РФ фактически перенесли боевые действия на запад города. Там расположена железнодорожная станция и последний узел обороны ВСУ в городской черте. Сейчас наши штурмовики берут бывшие позиции украинских операторов БПЛА. Перед этим незадачливых украинских «дроноводов» уничтожили российские операторы беспилотных систем, соответствующее видео появилось в Сети.

На Торецком направлении ВС РФ прорываются на флангах группировки ВСУ. Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны» пишет про обстановку на этом фронте: «Российские штурмовые группы с боями продвинулись по жилой застройке около двух километров и вошли в центр посёлка городского типа Щербиновка, расположенного за Нью-Йорком и Нелеповкой. Общая площадь продвижения составила 4,85 км2. На вражеский дрон попал момент передвижения техники и бойцов ВС РФ».

Курская область, 25 декабря

ВС РФ буксируют в тыл трофейный американский БТР M113 ВСУ. Видео © Telegram / Colonelcassad

ВС РФ продолжают срезать прорыв ВСУ в регионе. Telegram-канал «Северный ветер» комментирует ситуацию в приграничье: «С упорными боями штурмовые отряды «северян» продвинулись свыше 800 метров в лесополосах Суджанского района и до 1200 метров в окрестностях Николаева-Дарьина, Леонидова, Русской Поречной и Куриловки. Общее продвижение «северян» в Курской области составило свыше 2000 метров. В Суджанском районе противник предпринял пять безуспешных контратак, используя западную технику (БМП «Брэдли» и БТР М-113). Свыше 40 нацистов из штурмовых отрядов противника уничтожено, более 30 бежали. В результате контрбатарейной борьбы «северяне» уничтожили три миномёта, три пункта управления БПЛА и склад боеприпасов противника».

Харьковская область, 25 декабря

Село Старица в Харьковской области с населением 500 человек перешло под контроль Армии России. Бойцы 44-го армейского корпуса ГВ «Север» водрузили флаг России на вышке радиосвязи этого населённого пункта. Также продолжаются бои в Харьковской области на плацдарме в Двуречной и на рубеже западнее Стельмаховки. Ранее наши войска освободили посёлок Лозовое.

Конфликт на Украине закончится в 2025 году — Орбан

Глава Венгрии Виктор Орбан. Фото © ТАСС / EPA / ROBERT GHEMENT

Подобное заявление венгерский лидер Виктор Орбан сделал в интервью изданию Magyar Nemzet. Орбан является другом будущего американского лидера Трампа и может многое знать. Кроме всего прочего, он сказал: «Либо война завершится мирными переговорами, либо одна из воюющих сторон будет уничтожена. В 2025 году вместо политики войны вернётся политика мирных лет — и мы снова будем иметь большие экономические успехи».

Приход к власти Трампа финализировал борьбу за Украину. Разные теневые акторы делают ставки на разные фигуры. Если Госдепартамент США вероятным кандидатом на пост президента Украины рассматривает руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака, то британцы готовят Залужного. Поводом для расправы над Зеленским станет процесс над украинскими чиновниками из-за расходования помощи США. О предстоящем разбирательстве со ссылкой на комментарий экс-советника Трампа времён его первой предвыборной кампании Стивена Мура заявляет Kyiv Post. Ну а найденные факты о коррупции и грязном белье предыдущей администрации Белого дома люди Трампа не преминут вытащить. Так же как и взяться за Зеленского.

Издание El Pais тем временем отмечает, что Киев всеми силами пытается вернуть беженцев из стран ЕС. Для этого было создано специальное министерство национального единства. В случае мира Киеву придётся решать чудовищные демографические проблемы — и, судя по всему, он хочет сделать это за счёт возвращения миллионов беженцев. Однако добровольно возвращаться на Украину мало кто хочет, поэтому в Киеве рассматривают варианты принудительной отправки беженцев обратно. Многое в этом деле будет зависеть от позиции европейских стран. Польше, например, выгодно сослать украинских мужчин со своей территории в состав ВСУ. Прочие страны могут по-другому оценивать этот вопрос.