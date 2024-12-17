Коронация генерала. Как экс-главкома ВСУ Валерия Залужного готовят в Лондоне на пост президента Украины Отставной генерал Валерий Залужный находится в Лондоне уже почти полгода в качестве посла. За это время он обзавёлся в Британии крепкими связями и начал ковать свой кадровый резерв. По данным разведки России, именно его Запад видит главой Украины. 16 декабря, 21:15 Бывший главком ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / Melinda Nagy, © ТАСС / AP / Alberto Pezzali

Почему Зеленский боится Залужного

Политологи говорят о том, что бывший главком ВСУ Валерий Залужный фактически стал главой теневого правительства Украины за рубежом. Его рейтинг намного выше, чем у нелегитимного и раздражающего Дональда Трампа Владимира Зеленского. Опросы показывают: состоись президентские выборы сейчас, Залужный победил бы на них с двукратным перевесом, набрав не менее 42% голосов.

— Залужного отправили в Лондон, надеясь, что он исчезнет из информационного поля. Но оказалось, что на должности посла в Британии он влияет на украинцев значительно больше. Глава офиса Зеленского Андрей Ермак даже ездил в Лондон, чтобы убедить экс-главкома отказаться от участия в предстоящих выборах, — такой инсайд недавно озвучил бывший министр социальной политики Украины Андрей Рева.

Что Зеленский очень боится и сильно недоволен, ясно и из недавнего срочного вызова Залужного в Киев на Банковую. По слухам, отставного генерала якобы ругали за самодеятельность и превышения должностных полномочий.

А мировая пресса словно стравливает Зеленского и Залужного. Например, американское издание Politico сообщило, что бывший главком был категорически против «ненужной авантюры» в Курской области, тем самым сработав на улучшение его репутации. Наоборот поступила американская же газета The Wall Street Journal, её журналисты обвинили Залужного в том, что он организовал подрыв газопроводов «Северный поток», несмотря на приказ Зеленского не делать этого. Сам отставной вояка любую причастность к теракту категорически отрицает.

С кем встречается посол Залужный

Валерий Залужный живёт в Лондоне и занимает должность посла Украины в Великобритании почти полгода. Он похудел, переоделся в строгий костюм и перезнакомился со всем высшим чиновничеством Запада. По сути, он занимается тем же, чем и президент Незалежной, — попрошайничает. Вот только если Зеленского за это уже открыто высмеивают, то Залужного, наоборот, всячески возносят.

По делам финансирования Украины экс-главком виделся с президентом Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо.

— Ожидаю, что ЕБРР станет крупнейшим институционным инвестором нашей страны, — признался Залужный.

Валерий Залужный с Одиль Рено-Бассо. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Валерий Залужный

По вопросам помощи в военке Залужный встречался с парламентариями в Вестминстерском дворце.

— Сотрудничество в сфере производства оборонной продукции между Великобританией и Украиной позволит быстрее реагировать на вызовы, уменьшит затраты, — завуалированно клянчит дипломат.

Залужный смог выпросить гуманитарную помощь у мэрии Лондона. Впрочем, успех вышел сомнительный: на Украину будут поставлять из британской столицы подлежащие утилизации старые автомобили.

Валерий Залужный в британском парламенте. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Валерий Залужный

Бывшего министра обороны Бена Уоллеса и действующего министра по делам Европы и Северной Америки Стивена Доути экс-главком называет большими друзьями Украины и чуть ли не своими личными товарищами. Ещё Залужный частит с визитами к послу США в Великобритании Джейн Хартли. С самым большим пиететом украинский дипломат отзывается о Курте Волкере, сотруднике ЦРУ и постоянном представителе Соединённых Штатов в НАТО; мужчины встретились в украинском посольстве.

Валерий Залужный выступал с лекциями в Оксфорде, академии Сандхёрст, Колледже Лондона, Королевском объединённом институте исследований обороны и безопасности, а также на саммитах европейского политсотрудничества и семинарах НАТО. Везде он повторяет мантры о допустимости мобилизации женщин и необходимости временного отказа от свобод. Ещё он призывает не бояться смерти.

Залужный с Куртом Волкером. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Валерий Залужный

Весь мир облетели кадры, как Залужный, словно на правах хозяина, встречает в Лондоне президента Владимира Зеленского и своего сменщика на посту главкома Рустема Умерова. Он сопровождал их до Даунинг-стрит и присутствовал на переговорах с премьер-министром Киром Стармером, министром обороны Джоном Хили и генсеком НАТО Марком Рютте.

— Нам нужна способность защищаться максимально эффективно, поэтому мы продолжаем сосредотачиваться на разрешении ударов вглубь вражеской территории, — так Залужный прокомментировал эти переговоры.

Статьи в мировых СМИ максимально благоприятны для Залужного. Но многие новости с ним кажутся построенными ради красивой картинки. Так, когда отставной генерал выходил из Вестминстерского дворца, в холле его поджидали украинские девушки в вышиванках. Они восторженно благодарили бывшего вояку и фотографировались с ним. Залужный вообще очень много времени уделяет молодым землякам, которые учатся в британских вузах. То мастер-класс для них проведёт, то организует дискуссию. Скорее всего, он готовит кадровый резерв под себя. Собственно, отставной вояка этого и не скрывает.

— Британия подготовит наших будущих министров, премьер-министров, губернаторов и даже будущего президента, — заявил Залужный.

Хотя украинских военных генерал подбадривает иначе. Например, когда Залужный приехал на военный полигон в восточной части Британии, чтобы поддержать обучающихся там солдат ВСУ, он заявил, что у украинских бойцов невелики шансы выжить на фронте. Об этом пишет британская газета Sun.

«Помните, что война с каждым днём становится более жестокой. Она не оставляет практически никаких шансов на выживание», — цитирует издание Залужного.

В качестве посла Украины Залужный выглядит странно: коверкает английский язык, постоянно забывая слова и делая ошибки. Это недопустимо для дипломата такого уровня. А ещё Залужный опозорился на выступлении в британском аналитическом центре Chatham House. Ради красного словца он пытался приплести Шекспира, но всё в итоге перепутал.

— У войны есть несколько составляющих. Если бы Отелло вместо того, чтобы выпить яд, сделал бы что-то другое, это было бы похоже на шоу. Но это не шоу, — сказал Залужный. На самом деле Отелло заколол себя ножом, а отравился Ромео.

Залужный встречает в Лондоне Зеленского. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Валерий Залужный

Как живёт в Лондоне Залужный

В промежутках между работой Залужный успевает наслаждаться красивой жизнью в Лондоне. Судя по его соцсетям, он катался на теплоходе по Темзе, слушал Бетховена в соборе Святого Павла, посещал Harrods, ужинал в модных лондонских ресторанах. И везде его сопровождала жена. Отставной генерал брал её и на многие деловые встречи. Создаётся ощущение, что Залужный пытается отмыть себя от скандала двухлетней давности, когда были взломаны его соцсети и стало известно, что он изменяет супруге со старлетками. Более того, одну из своих любовниц экс-главком пристроил в тёплое местечко в структурах ВСУ и одарил дорогостоящей иномаркой. Сейчас Залужный делает всё, чтобы предстать примерным семьянином, отсюда столько совместных фотографий с женой.

Валерий и Елена Залужные катаются по Темзе. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Валерий Залужный

Судя по его соцсетям, Залужный не очень-то и хочет быть президентом. Он, очевидно, тоскует по военке, постоянно выкладывая соответствующие старые фотографии. Например, с ликвидированным нацистом Дмитрием Коцюбайло или с карателями националистического батальона «Один».

На родине у семьи Залужного остаются апартаменты в сталинке в Одессе, коттедж на ивано-франковском горнолыжном курорте и особняк в Конче-Заспе — это аналог нашей Рублёвки.

Станет ли Валерий Залужный президентом Украины? 0 Конечно, на Западе этот вопрос уже решён Вряд ли, на Украине у него сильные оппоненты Украины скоро не будет, поэтому и президент там не нужен

Авторы Пётр Егоров