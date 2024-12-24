Матвиенко ждёт переговоров с Украиной в 2025-м на условиях России: «Ни на йоту не отступим!»
Матвиенко: В 2025 году начнётся переговорный процесс по Украине
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Обложка © Telegram / Совет Федерации
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко не исключает возобновление переговорного процесса по Украине в 2025 году. По оценке парламентария, будет непростым.
«Я опять высказываю свою точку зрения. Конечно, в следующем [2025] году начнётся переговорный процесс, безусловно. Но переговорный процесс, на мой взгляд, будет очень непростой. И хотя абсолютно справедливо то, что сказал Владимир Владимирович [Путин], что политика – это поиск компромиссов. И переговоры — это поиск компромиссов», — сказала спикер СФ в ходе встречи с журналистами.
Она согласна, что в любых переговорах нужно искать компромиссы, но при жёстком соблюдении главных условий России. Председатель верхней палаты парламента подчеркнула, что Москва «ни на йоту» не отступит от защиты своих национальных интересов. На новые Минские соглашения Матвиенко посоветовала Киеву не рассчитывать. По её словам, базой для переговоров должны стать стамбульские договорённости, в которых заложена база наших подходов.
«Я не буду повторять, вы их прекрасно знаете. Вот это константа, от этого мы ни на йоту не отступим», – добавила Матвиенко.
Ранее президент РФ Владимир Путин озвучил условия для начала мирных переговоров с Украиной — ВСУ должны вывести войска с территорий ДНР и ЛНР, а также Запорожья и Херсонщины и официальной отказаться от намерения вступить в НАТО и прочие военные альянсы. По мнению российского лидера, проект стамбульских отношений от 2022 года может стать базой для новых переговоров. Путин подчеркнул, что именно Запад помешал Киеву принять условия и пойти на перемирие. А Зеленский настаивает, что стамбульских соглашений 2022 года не существовало.