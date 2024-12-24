Матвиенко ждёт переговоров с Украиной в 2025-м на условиях России: «Ни на йоту не отступим!»

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко не исключает возобновление переговорного процесса по Украине в 2025 году. По оценке парламентария, будет непростым.

«Я опять высказываю свою точку зрения. Конечно, в следующем [2025] году начнётся переговорный процесс, безусловно. Но переговорный процесс, на мой взгляд, будет очень непростой. И хотя абсолютно справедливо то, что сказал Владимир Владимирович [Путин], что политика – это поиск компромиссов. И переговоры — это поиск компромиссов», — сказала спикер СФ в ходе встречи с журналистами.

Она согласна, что в любых переговорах нужно искать компромиссы, но при жёстком соблюдении главных условий России. Председатель верхней палаты парламента подчеркнула, что Москва «ни на йоту» не отступит от защиты своих национальных интересов. На новые Минские соглашения Матвиенко посоветовала Киеву не рассчитывать. По её словам, базой для переговоров должны стать стамбульские договорённости, в которых заложена база наших подходов.