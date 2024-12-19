Владимир Зеленский уверенно заявил, что никаких стамбульских соглашений об урегулировании конфликта в 2022 году Россия и Украина не подписывали, сообщает Reuters. По мнению главы киевского режима, власти Незалежной ничего не обещали и не собирались идти на условия Москвы.

«Украина ничего не подписывала, никаких соглашений не существовало», — подчеркнул Зеленский в беседе с журналистами.