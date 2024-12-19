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Регион
19 декабря, 16:23

Зеленский заявил, что стамбульских соглашений 2022 года не существовало

Владимир Зеленский уверенно заявил, что никаких стамбульских соглашений об урегулировании конфликта в 2022 году Россия и Украина не подписывали, сообщает Reuters. По мнению главы киевского режима, власти Незалежной ничего не обещали и не собирались идти на условия Москвы.

«Украина ничего не подписывала, никаких соглашений не существовало», — подчеркнул Зеленский в беседе с журналистами.

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Напомним, российский лидер Владимир Путин говорил, что проект стамбульских отношений от 2022 года может стать базой для новых переговоров. Президент подчеркнул, что именно Запад помешал Киеву принять условия и пойти на перемирие два года назад.

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Татьяна Миссуми
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