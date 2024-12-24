Завершение российской спецоперации на Украине уже в 2025 году исключать нельзя. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов после слов премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, предсказавшего окончание конфликта в новом году уничтожением одной из сторон.

«Орбан знает, что говорит, поэтому давно пора уничтожить киевский прогнивший нацистский режим», – сказал российский парламентарий в беседе с РИА «Новости» и добавил, что завершение украинского конфликта уже в 2025 году исключать нельзя, «всё может быть».