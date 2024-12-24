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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
24 декабря, 10:36

В Госдуме поддержали прогноз Орбана о двух сценариях стремительного завершения СВО

Депутат ГД Картаполов не исключил завершение конфликта на Украине в 2025 году

Виктор Орбан и Владимир Путин. Обложка © kremlin

Виктор Орбан и Владимир Путин. Обложка © kremlin

Завершение российской спецоперации на Украине уже в 2025 году исключать нельзя. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов после слов премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, предсказавшего окончание конфликта в новом году уничтожением одной из сторон.

«Орбан знает, что говорит, поэтому давно пора уничтожить киевский прогнивший нацистский режим», – сказал российский парламентарий в беседе с РИА «Новости» и добавил, что завершение украинского конфликта уже в 2025 году исключать нельзя, «всё может быть».

В Кремле прокомментировали слова Орбана о завершении СВО в 2025 году
В Кремле прокомментировали слова Орбана о завершении СВО в 2025 году

Как уже писал Life.ru, по прогнозу Орбана, конфликт на Украине закончится в 2025 году либо мирным соглашением, либо уничтожением одной из воюющих сторон. Какой, догадаться не сложно, – венгерский премьер не раз отмечал, что Киев уже проиграл в конфликте.

Андрей Бражников
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