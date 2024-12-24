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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
24 декабря, 09:57

В Кремле прокомментировали слова Орбана о завершении СВО в 2025 году

Песков: Россия продолжает СВО до достижения целей по обеспечению безопасности

Россия продолжает проводить специальную военную операцию (СВО) для достижения всех поставленных целей по обеспечению безопасности страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Соответствующее заявление представителя Кремля прозвучало в ответ на просьбу прокомментировать слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, предположившего, что СВО закончится в 2025 году — либо мирным соглашением, либо уничтожением одной из воюющих сторон.

«Мы продолжаем специальную военную операцию. Нам важно выполнить все задачи, которые стоят по обеспечению безопасности нашей страны», — сказал Песков на брифинге.

Пресс-секретарь президента добавил, что динамика боевых действий говорит сама за себя — Россия идёт вперёд.

Путин ответил на вопрос, когда закончится СВО
Путин ответил на вопрос, когда закончится СВО

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что договорённости, которых Москва и Киев достигли в Стамбуле в 2022 году, по-прежнему могут стать фундаментом для мирного урегулирования украинского конфликта. Глава государства не раз напоминал, что договор весной 2022 году уже был согласован обеими сторонами, однако украинские власти в последний момент от них отказались.

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ТАСС / Алексей Коновалов

Александр Юнашев
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