В Кремле прокомментировали слова Орбана о завершении СВО в 2025 году
Песков: Россия продолжает СВО до достижения целей по обеспечению безопасности
Россия продолжает проводить специальную военную операцию (СВО) для достижения всех поставленных целей по обеспечению безопасности страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Соответствующее заявление представителя Кремля прозвучало в ответ на просьбу прокомментировать слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, предположившего, что СВО закончится в 2025 году — либо мирным соглашением, либо уничтожением одной из воюющих сторон.
«Мы продолжаем специальную военную операцию. Нам важно выполнить все задачи, которые стоят по обеспечению безопасности нашей страны», — сказал Песков на брифинге.
Пресс-секретарь президента добавил, что динамика боевых действий говорит сама за себя — Россия идёт вперёд.
Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что договорённости, которых Москва и Киев достигли в Стамбуле в 2022 году, по-прежнему могут стать фундаментом для мирного урегулирования украинского конфликта. Глава государства не раз напоминал, что договор весной 2022 году уже был согласован обеими сторонами, однако украинские власти в последний момент от них отказались.
ТАСС / Алексей Коновалов