В Кремле прокомментировали слова Орбана о завершении СВО в 2025 году

Россия продолжает проводить специальную военную операцию (СВО) для достижения всех поставленных целей по обеспечению безопасности страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Соответствующее заявление представителя Кремля прозвучало в ответ на просьбу прокомментировать слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, предположившего, что СВО закончится в 2025 году — либо мирным соглашением, либо уничтожением одной из воюющих сторон.

«Мы продолжаем специальную военную операцию. Нам важно выполнить все задачи, которые стоят по обеспечению безопасности нашей страны», — сказал Песков на брифинге.

Пресс-секретарь президента добавил, что динамика боевых действий говорит сама за себя — Россия идёт вперёд.