Орбан назвал год окончания конфликта на Украине

Конфликт на Украине завершится в 2025 году, считает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Война закончится в 2025 году. Она закончится либо мирным соглашением, либо уничтожением одной из воюющих сторон», — отметил он в интервью газете Magyar Nemzet.