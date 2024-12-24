Орбан назвал год окончания конфликта на Украине
Орбан: Боевые действия на Украине закончатся в 2025 году
Виктор Орбан. Фото © Life.ru
Конфликт на Украине завершится в 2025 году, считает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
«Война закончится в 2025 году. Она закончится либо мирным соглашением, либо уничтожением одной из воюющих сторон», — отметил он в интервью газете Magyar Nemzet.
Орбан известен своим стремлением помочь достижению мира и началу переговоров. Ранее президент РФ Владимир Путин признался, что премьер-министр Венгрии приложил немало усилий, чтобы добиться от украинской стороны прекращения огня хотя бы на время рождественских праздников, однако Киев отказался. Сам Орбан также признал, что его миссия пока не возымела успех, однако ситуация в данном вопросе серьёзно изменилась — все стали говорить о мире. Также он заявил, что конфликт на Украине уже де-факто завершился не в пользу Европы.