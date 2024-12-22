Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что конфликт на Украине уже де-факто завершился не в пользу Европы. По его словам, несмотря на усилия Запада по сокрытию реального положения дел, Россия продолжает продвигаться на поле боя. Политик подчеркнул, что это уже не просто теоретический прогноз, а очевидная реальность.

«Существует новая реальность, частично на фронте — об этом все могут слышать, это не скрывается. Россия продвигается вперёд. Медленно перемалывая, продвигается вперёд... Эту войну Евросоюз проиграл», — сказал Орбан в эфире телеканала М1.

Премьер-министр также раскритиковал нынешнюю риторику коллег, в которой победа подается как «поражение», а поражение — как «победа», что, по его мнению, напоминает произведение Джорджа Оруэлла «1984». Он отметил, что такие попытки объяснить происходящее лишь усиливают ощущение абсурда.

Отдельное внимание Орбан уделил событиям апреля 2022 года, когда, по его словам, Россия и Украина были близки к подписанию мирного соглашения. Однако вмешательство Запада, по мнению венгерского премьера, не позволило этому договору реализоваться, что лишь затянуло конфликт и усугубило последствия.