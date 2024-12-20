Орбан рассекретил кошмарную сумму, которую Европа и США потратили на Украину

Украина получила от Европы и США 310 миллиардов евро, а это огромная сумма, которая могла пойти на развитие западной экономики, переживающей сейчас далеко не лучшие времена. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.

«Во время переговоров с американцами я получил от них данные, что Европа и Америка в общей сложности потратили на Украину до сих пор 310 миллиардов евро. Это огромная сумма, просто кошмарная», — признался политик.

По его словам, такая денежная сумма запросто могла вывести Европу из кризиса, а цены на энергоносители не зашкаливали бы до космических значений. Орбан заметил, что европейцы должны чётко понимать, куда ушли их деньги, ведь на них можно было «сотворить чудеса» и европейцы начали бы жить лучше.