Орбан рассекретил кошмарную сумму, которую Европа и США потратили на Украину
Орбан сообщил, что Европа и США потратили на Украину 310 млрд евро
Украина получила от Европы и США 310 миллиардов евро, а это огромная сумма, которая могла пойти на развитие западной экономики, переживающей сейчас далеко не лучшие времена. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.
«Во время переговоров с американцами я получил от них данные, что Европа и Америка в общей сложности потратили на Украину до сих пор 310 миллиардов евро. Это огромная сумма, просто кошмарная», — признался политик.
По его словам, такая денежная сумма запросто могла вывести Европу из кризиса, а цены на энергоносители не зашкаливали бы до космических значений. Орбан заметил, что европейцы должны чётко понимать, куда ушли их деньги, ведь на них можно было «сотворить чудеса» и европейцы начали бы жить лучше.
Ранее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что США начали переводить Киеву деньги, полученные от замороженных российских активов. В частности, один миллиард Киев получит в виде безвозвратного гранта из фонда Всемирного банка FIF за счёт вклада США в рамках инициативы G7. Остальные 1,05 миллиарда долларов отдадут в виде ссуды под гарантии от правительств Японии и Великобритании.